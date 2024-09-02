ارتفاع ‎سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري الاثنين 2/9/2024

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، تبايناً بين البنوك والسوق الموازية، حيث تراجع السعر في البنوك بينما شهد ارتفاعاً في السوق السوداء، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

سعر الريال اليوم مقابل الجنيه المصري

تحرك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق، حيث بلغ سعر الشراء في البنك المركزي المصري 12.92 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 12.96 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.90 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 12.90 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر الشراء 12.92 جنيه، وسعر البيع 12.95 جنيه.

بنك الإسكندرية: وصل سعر الشراء إلى 12.92 جنيه، وسعر البيع إلى 12.96 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 12.87 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ السعر 12.88 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: وصل سعر الشراء إلى 12.84 جنيه، وسعر البيع إلى 12.97 جنيه.

بنك كريدي أجريكول: سجل 12.86 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ السعر 12.95 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

شهد سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم 12.13 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تباين الأسعار بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

حافظ الريال السعودي على استقراره مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف حوالي 3.75 ريال سعودي لكل دولار. واستقر سعر الدولار مقابل الريال عند حوالي 0.27 دولار لكل ريال سعودي، مما يعزز استقرار التعاملات المالية بين الجانبين على المستوى العالمي.

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