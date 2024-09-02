ننشر أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم في مصر

أسعار مواد البناء من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثيرون في الفترة الحالية، وبخاصة في ظل عدم الاستقرار الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية.

مواد البناء اليوم

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن اسعار مواد البناء اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2024.

‎سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 40415 جنيهًا.

سجل طن حديد عز نحو 42006 جنيهًا

سعر طن حديد السويس يسجل 39000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي بقيمة 41000 جنيه.

سعر طن حديد بشاي يسجل 41000 جنيه.

سعر طن حديد العشري يسجل 37.500 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد المصريين إلى 41 ألفا و200 جنيه.

سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 41 ألفا و500 جنيه.

سعر طن حديد بيانكو 38 ألفا و800 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين 41,100 جنيه

سجل سعر طن حديد سرحان 38,800 جنيه

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سعر أسمنت المخصوص 2800 جنيهًا.

تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1330 إلى 1420 جنيهًا.

تراوحت سعر الأسمنت المقاوم بين 2010 و2330 جنيهًا.

تراوحت سعر الأسمنت الأبيض بين 3920 إلى 4030 جنيه.

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4000 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3900 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4000 جنيه.

أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2300 جنيه.

سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2300 جنيه.

سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2430 جنيها.

وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2250 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1520 جنيها

سعر أسمنت الواحة المخلوط وصل إلى 1570 جنيها.

سعر الزلط اليوم

سعر الزلط العادي المستخدم في الكثير من التطبيقات مثل الخرسانة العادية والأساسات: يبلغ سعر المتر المكعب حوالي 215 جنيهًا.

سعر الزلط الفينو المستخدم في الخرسانة المسلحة والأعمال الدقيقة: يبلغ سعر المتر المكعب حوالي 310 جنيهات.

سعر الزلط المخصوص المستخدم في المشاريع التي تحتاج إلى مواصفات خاصة: يبلغ سعر المتر المكعب حوالي 200 جنيه.

سعر الرمل اليوم

الرمل الناعم المستخدم في المونة والخرسانة الناعمة: سعر المتر المكعب يبلغ حوالي 85 جنيه، وهو الأكثر شيوعًا واستخدامًا في مشاريع البناء المختلفة.

الرمل الخشن المستخدم في التطبيقات التي تحتاج إلى قوة تحمل أكبر مثل الخرسانة المسلحة والأعمال الأرضية: سعر المتر المكعب يبلغ حوالي حوالي 100 جنيه.

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