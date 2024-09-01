"الطن بكام".. ننشر أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024

اسعار الحديد والاسمنت والجبس اليوم.. يهتم العديد من المواطنين بشكل يومي بمتابعة أسعار الحديد والأسمنت والجبس، نظرًا لأهمية هذه المواد في تنفيذ مشاريع البناء والتشييد، سواء السكنية أو الإدارية.

في إطار تغطيتنا المستمرة ، يقدم موقع "الموجز" جدولًا مفصلًا يعرض أحدث أسعار الحديد والإسمنت والجبس، مما يوفر للمواطنين معلومات دقيقة تساعدهم في تخطيط مشاريعهم بفعالية، التفاصيل كالتالي:

بالنسبة لـ أسعار الحديد للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

- حديد عز: 41500 جنيه للطن

- حديد بشاي: 41200 جنيه للطن

- سعر حديد الاستثماري 39000 جنيه للطن

- حديد السويس للصلب: 39000 جنيه للطن

- حديد المصريين: 41100 جنيه للطن

- حديد الكومي: 38800 جنيه للطن

- حديد العشري: 38800 جنيه للطن

- مصر ستيل: 39000 جنيه للطن

- حديد الجارحي: 39000 جنيه للطن

- حديد سرحان: 38800 جنيه للطن

- حديد الجيوشي: 39000 جنيه للطن

- حديد المراكبي: 41000 جنيه للطن

- حديد عطية: 39000 جنيه للطن

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

-بلغ سعر أسمنت المسلح 2000 جنيه للطن. - بينما سجل أسمنت النصر 2610 جنيه للطن. - أما أسمنت جنوب الوادي فقد بلغ سعره 2220 جنيه للطن.

- بلغ سعر أسمنت العسكري 2280 جني

-سجل أسمنت المصريين 2320 جنيه للطن.

- سجل سعر أسمنت السويدي ليصل إلى 3000 جنيه للطن.

- سجل أسمنت السويس 2820 جنيه للطن

- سجل أسمنت حلوان 2720 جنيه للطن. وأسمنت المخصوص 2800 جنيه للطن

- بالنسبة لأسعار الأسمنت المخلوط، فقد تراوحت بين 1330 و1420 جنيه للطن.

- تراوحت أسعار الأسمنت المقاوم بين 2010 و2330 جنيه.

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

سعراسمنت سيناء الأبيض (العادي) بسعر 4000 جنيهًا للطن.

- أسمنت سيناء الأبيض (سوبر سيناء) بسعر 3920 جنيهًا للطن.

-أسمنت رويال المنيا الأبيض (سوبر رويال) بسعر 3920 جنيهًا للطن.

-أسمنت حلوان المنيا (الواحة الأبيض) بسعر 4020 جنيهًا للطن.

-أسمنت رويال المنيا الأبيض (رويال العادي) بسعر 4030 جنيهًا للطن.

بالنسبة لـ أسعار الجبس للمستهلك في مصر،جاءت كالتالي :

- سعر سجل جبس المعمار 1350 جنيهًا للطن.

- سعر طن جبس العامرية إلى 1300 جنيهًا .

- سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1400 جنيهًا .

تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، منها:

- تكاليف الإنتاج : وتشمل تكاليف التصنيع والطاقة والعمالة والنقل.

- سعر الدولار: يؤثر بشكل مباشر نظرًا للاعتماد على استيراد المواد الخام.

- سياسة العرض والطلب:حيث يؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح عند انخفاضه.

تشمل أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه للحديد، و100 و200 جنيه للإسمنت، لتصل إلى المستهلك. وتختلف الأسعار حسب المنطقة بناءً على العرض والطلب وتكاليف النقل. تُطبق الأسعار المعلنة على كميات لا تقل عن 30 طناً، مع شرط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، ويتحمل المشتري تكاليف النقل دون إضافة مصاريف إضافية مثل الإكراميات.

الحديد والأسمنت والجبس: ما تحتاج معرفته

ما هو الحديد؟

الحديد هو معدن يُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن الشوائب. يتميز خام الحديد بوجوده بألوان متعددة كالأرجواني الداكن أو الأحمر الصدئ، وغالباً ما يكون في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الأسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجونًا يتصلب مع مرور الوقت، ويُستخدم أساسًا في تصنيع الخرسانة لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة عالية ويتميز بسرعة التصلب، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد ويستغرق وقتًا أطول للتص

ماهو الجبس؟

الجبس مادة طبيعية تتكون من ثنائي هيدرات كبريتات الكالسيوم وتظهر كمسحوق أبيض يستخدم في البناء والصناعات. يُستخرج من الأرض ويمكن أن يوجد على السطح، وله أنواع عديدة منها الأحمر والأبيض والرمادي. يتصلب عند خلطه بالماء، ويمكن تشكيله بسهولة. يستخدم الجبس في إخفاء عيوب المباني والديكورات الداخلية، ولكنه قد يتسبب في تشققات إذا لم يتم استخدام إسمنت مقاوم لكبريتات الكالسيوم، يتميز بسرعة الجفاف ويتطلب دقة في العمل.

ما هو الأسمنت الأبيض؟

الأسمنت الأبيض هو نوع من الأسمنت يتميز بلونه الأبيض الطبيعي، ويختلف عن الأسمنت البورتلاندي في تكوينه واستخداماته. يُصنع من مزيج خاص من المواد الأولية مثل الحجر الجيري، الرمل الأبيض، الكاولين، الصلصال الصيني، والجص، مما يمنحه لوناً ناصعاً بفضل انخفاض نسبة الشوائب مثل أكسيد الحديد والمنغنيز.

يتميز الأسمنت الأبيض بصلابته ومتانته العالية مقارنةً بالأسمنت البورتلاندي، مما يجعله مناسباً للأعمال التي تتطلب قوة إضافية، مثل ترميم الشقوق والأعمال الزخرفية. يُستخدم أيضاً في تصنيع البلاط، الخرسانة البيضاء، وفي إنشاء تصاميم معمارية أنيقة.

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