نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 31-8-2024

يهتم قطاع كبير من الناس بمعرفة أسعار مواد البناء بشكل يومي، لاسيما التجار والعاملين بقطاع البناء، مثل أسعار الحديد والأسمنت وغيره حيث تتغير أسعار مواد البناء بشكل مستمار يوميًا، وفي إطار حرص الموجز على تلبية ما يهتم به القراء نقدم لكم أسعار مواد البناء اليوم السبت 31-8-2024.

سعر طن الحديد اليوم السبت

وشهدت أسعار مواد البناء حالة من التباين في الأسواق، حيث سجل سعر حديد عز اليوم السبت 31 أغسطس 2024 بالسوق 41500 جنيه، وذلك مع تساؤل المستهلكين عن أسعار الحديد ومواد البناء الآن في مصر.

- وصل سعر حديد عز اليوم إلى قيمة 41500 جنيه.

- سعر حديد الاستثماري، وصل نحو بلغ 39000 جنيه.

- سعر حديد الجيوشي، وصل نحو 39.000 جنيه.

- جاء سعر طن حديد العشري بقيمة 38800 جنيه.

- سعر حديد مصر ستيل، وصل نحو 39000 جنيه.

- سعر حديد السويس، وصل نحو 39000 جنيه.

- سعر حديد بشاي، وصل إلى قيمة 41200 جنيه.

- سعر حديد المراكبي، وصل نحو 41000 جنيه.

- سعر حديد بيانكو، وصل نحو 38800 جنيه.

- سعر حديد الكومي، وصل نحو 39000 جنيه.

- سعر حديد سرحان، وصل نحو 38800 جنيه للطن

- سعر حديد عطية، وصل نحو 39000 جنيه للطن.

- سعر حديد شركة الجارحي، وصل نحو 39000 جنيه للطن.

- سعر حديد شركة المصريين، وصل نحو 41100 جنيه للطن،

سعر الأسمنت اليوم في مصر

- سعر طن أسمنت طرة وحلوان، وصل نحو 1980 جنيهًا.

- سجل سعر الأسمنت الرمادي نحو 2580 جنيها للطن.

- سعر طن أسمنت السويس، وصل إلى 1990جنيهًا.

- بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 1920 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت السويدي وصل إلى 2100 جنيه.

- جاء سعر طن أسمنت وادي النيل، مسجلاً بقيمة 2750 جنيهًا.

- سعر أسمنت المصريين، وصل نحو 2320 جنيه للطن،

- سعر أسمنت المخصوص، وصل نحو 1950 جنيهًا.

- سعر أسمنت المخلوط ما بين 1330 لـ 1420 جنيهًا،

- سعر أسمنت المسلح، وصل نحو 2000 جنيه للطن

- سعر أسمنت جنوب الوادي، وصل نحو 2220 جنيهًا،

- سعر أسمنت المقاوم ما بين 2010 لـ 2330 جنيهًا،

- سجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1310 - 1370 جنيها.

- تراوح أسعار الأسمنت المقاوم بين 2120 و2220 جنيهًا.

- تراوح الأسمنت الأبيض بين 3900 لـ 3920 جنيها.

سعر الزلط اليوم السبت في الأسواق

-بلغ الزلط الفينو: يتراوح بين 285 جنيهًا و400 جنيهًا.

-سجل سعر الزلط الكبير: يتراوح بين 240 جنيهًا و260 جنيهًا.

-سجل سعر مكعب الزلط: 250 جنيهًا.

-سجل سعر الزلط نحو السن: 225 جنيهًا.

سعر الرمل اليوم السبت

-بلغ سعر المتر من الرمل الناعم في السوق اليوم الجمعة 90 جنيهًا،

-سجل سعر المقدار نفسه من الرمل الخشن 100 جنيهًا

-بلغ سعر المتر من الرمل العادة 165 جنيهًا.

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