“ مجنن التجار ”.. ننشر أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الثلاثاء27-8-2024

أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم .. يشهد قطاع مواد البناء في مصر تأثيرات كبيرة نتيجة التغيرات الاقتصادية المتعددة، حيث تسهم عوامل العرض والطلب في تقلب الأسعار بشكل ملحوظ.

إضافة إلى ذلك، يلعب سعر صرف الدولار وتداعيات تعويم الجنيه المصري دورًا محوريًا في هذه التقلبات.

هذه العوامل تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار المستمر في أسعار الحديد، الأسمنت، والجبس.

في إطار التحديثات المستمرة، يقدم موقع "الموجز" جدولًا محدثًا يوميًا يعرض أسعار مواد البناء في السوق المصري، مما يمكن المستهلكين والمتخصصين من متابعة أحدث التغييرات والاستفادة من المعلومات الدقيقة في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية بفعالية، تابعوا موقعنا للحصول على أحدث المستجدات حول أسعار مواد البناء.



بالنسبة لـ أسعار الحديد للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

- سجلت أسعار الحديد اليوم في شركة عز 41,500 جنيه للطن.

- حديد بشاي سجل 41,200 جنيه للطن.

- حديد السويس للصلب سجل 39,000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المصريين 41,100 جنيه للطن.

- حديد الكومي والعشري سجلا 38,800 جنيه للطن.

- مصر ستيل سجلت 39,000 جنيه للطن.

- بيانكو سجلت 38,800 جنيه للطن.

- سجل حديد الجارحي 39,000 جنيه للطن.

- حديد سرحان والجيوشي سجلا 38,800 جنيه للطن.

- المراكبي سجلت 41,000 جنيه للطن.

- عطية سجلت 39,000 جنيه للطن.

- أسعار الحديد في الأسواق للمصانع الاستثمارية تبدأ من 38,000 جنيه للطن، وللمصانع المدرفلة تبدأ من 41,000 جنيه للطن.

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت للمستهلك في مصر

جاءت كالتالي :

- سجل أسمنت المسلح 2,000 جنيه للطن.

- أسمنت النصر سجل 2,610 جنيهات للطن.

- أسمنت جنوب الوادي سجل 2,220 جنيهًا للطن.

- أسمنت العسكري سجل 2,280 جنيهًا للطن.

- أسمنت المصريين سجل 2,320 جنيهًا للطن.

- أسمنت السويدي سجل 3,000 جنيه للطن.

- أسمنت السويس سجل 2,820 جنيهًا للطن.

- أسمنت حلوان سجل 2,720 جنيهًا للطن.

- أسمنت المخصوص سجل 2,800 جنيه للطن.

- أسعار الأسمنت المخلوط تتراوح بين 1,330 و1,420 جنيهًا.

- أسعار الأسمنت المقاوم تتراوح بين 2,010 و2,330 جنيهًا.

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

سعراسمنت سيناء الأبيض (العادي) بسعر 4,030 جنيهًا للطن.

أسمنت سيناء الأبيض (سوبر سيناء) بسعر 3920 جنيهًا للطن.

أسمنت رويال المنيا الأبيض (سوبر رويال) بسعر 3920 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان المنيا (الواحة الأبيض) بسعر 4020 جنيهًا للطن.

أسمنت رويال المنيا الأبيض (رويال العادي) بسعر 4030 جنيهًا للطن.

بالنسبة لـ أسعار الجبس للمستهلك في مصر،

جاءت كالتالي :

سعر سجل جبس المعمار 1350 جنيهًا للطن.

سعر طن جبس العامرية إلى 1300 جنيهًا .

سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1400 جنيهًا .

تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، منها:

- تكاليف الإنتاج : وتشمل تكاليف التصنيع والطاقة والعمالة والنقل.

- سعر الدولار: يؤثر بشكل مباشر نظرًا للاعتماد على استيراد المواد الخام.

- سياسة العرض والطلب:حيث يؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح عند انخفاضه.

تشمل أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه للحديد، و100 و200 جنيه للإسمنت، لتصل إلى المستهلك. وتختلف الأسعار حسب المنطقة بناءً على العرض والطلب وتكاليف النقل. تُطبق الأسعار المعلنة على كميات لا تقل عن 30 طناً، مع شرط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، ويتحمل المشتري تكاليف النقل دون إضافة مصاريف إضافية مثل الإكراميات.

الحديد والإسمنت والجبس : ما تحتاج معرفته

ما هو الحديد؟

الحديد هو معدن يُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن الشوائب. يتميز خام الحديد بوجوده بألوان متعددة كالأرجواني الداكن أو الأحمر الصدئ، وغالباً ما يكون في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجونًا يتصلب مع مرور الوقت، ويُستخدم أساسًا في تصنيع الخرسانة لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة عالية ويتميز بسرعة التصلب، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد ويستغرق وقتًا أطول للتص

ماهو الجبس؟

الجبس مادة طبيعية تتكون من ثنائي هيدرات كبريتات الكالسيوم وتظهر كمسحوق أبيض يستخدم في البناء والصناعات. يُستخرج من الأرض ويمكن أن يوجد على السطح، وله أنواع عديدة منها الأحمر والأبيض والرمادي. يتصلب عند خلطه بالماء، ويمكن تشكيله بسهولة. يستخدم الجبس في إخفاء عيوب المباني والديكورات الداخلية، ولكنه قد يتسبب في تشققات إذا لم يتم استخدام إسمنت مقاوم لكبريتات الكالسيوم، يتميز بسرعة الجفاف ويتطلب دقة في العمل.

ما هو الأسمنت الأبيض؟

الأسمنت الأبيض هو نوع من الأسمنت يتميز بلونه الأبيض الطبيعي، ويختلف عن الأسمنت البورتلاندي في تكوينه واستخداماته. يُصنع من مزيج خاص من المواد الأولية مثل الحجر الجيري، الرمل الأبيض، الكاولين، الصلصال الصيني، والجص، مما يمنحه لوناً ناصعاً بفضل انخفاض نسبة الشوائب مثل أكسيد الحديد والمنغنيز.

يتميز الأسمنت الأبيض بصلابته ومتانته العالية مقارنةً بالأسمنت البورتلاندي، مما يجعله مناسباً للأعمال التي تتطلب قوة إضافية، مثل ترميم الشقوق والأعمال الزخرفية. يُستخدم أيضاً في تصنيع البلاط، الخرسانة البيضاء، وفي إنشاء تصاميم معمارية أنيقة.

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