أسعار الفضة.. تعرف على سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الإثنين

أسعار الفضة..تُعد الفضة من المعادن الثمينة التي تتمتع بشعبية واسعة في مصر، سواء للاستخدامات الصناعية أو في صناعة الحُلي والمجوهرات, وتحظى أسعار الفضة باهتمام كبير من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، خاصة مع تقلبات الأسعار اليومية التي تؤثر على قرارات الشراء والبيع.

أسعار الفضة اليوم

زادت مؤشرات البحث عن أسعار الفضة اليوم خاصة سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم الإثنين 2-9-2024, وفقًا لمنصة “بنك لآيف”.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

يعد سعر الفضة عيار 925، المعروف بالفضة الاسترليني،من أكثر أنواع الفضة شيوعًا ، لما يتميز به من نقاء وجودة، جعلته محط أنظار العديد من المستهلكين في مصر.

وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 “ الاسترليني” اليوم نحو 41.04 جنيهًا, وتتراوح أسعار المصنعية في مصر ما بين25 و30 جنيهًا للجرام الواحد, وقد تختلف قليلًا من محل لآخر.

سعر الفضة اليوم

أسعار الفضة اليوم الإثنين في مصر

شهدت أسعار الفضة اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2024 تراجعًا طفيفًا في السوق المصرية، ليتراجع سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 إلى 44.37 جنيهًا، بعدما سجل أمس 45.06 جنيهًا, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الفضة عيار 99.9

وصل سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 إلى 47.03 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8

بلغ سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 45.05 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5

سجل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 حوالي 43.50 جنيهًا.

سعر الفضة اليوم

سعر جرام الفضة عيار 916

حقق سعر جرام الفضة عيار 916 نحو 43.08 جنيهًا.

سعر جرام الفضة السعودي عيار 875

بلغ سعر جرام الفضة عيار 875، المعروف باسم الفضة السعودي، نحو 41.15 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 800

سجل سعر جرام الفضة عيار 800 حوالي 37.62 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 750

وصل سعر جرام الفضة عيار 750 إلى 35.27 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 585

حقق سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 27.51 جنيهًا.

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