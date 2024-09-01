أسعار الفضة بالمصنعية اليوم الأحد 1 سبتمبر.. عيار 925 بكام؟

أسعار الفضة اليوم..شهدت أسعار الفضة اليوم اهتمامًا متزايدًا من قبل العديد من الباحثين والمستثمرين، وذلك نتيجة لانتشار دعوات استبدال الذهب بالفضة لتسهيل أمور الزواج، فضلاً عن الاتجاه المتزايد نحو الاستثمار في الفضة كملاذ آمن لحفظ الأموال، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الذهب وتزايد تقلبات الأسواق المالية.

أسعار الفضة اليوم

سادت تساؤلات كثيرة بين المواطنين حول أسعار الفضة اليوم، لا سيما سعر الفضة عيار 925، التي تُعد الأكثر شيوعًا وأنقى أنواع الفضة المتاحة في الأسواق, ورصدت جريدة "الموجز" أسعار الفضة بالمصنعية اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، وفقًا لمنصة "بنك لايف".

سعر الفضة عيار 925 بالمصنعية

استقر سعر جرام الفضة عيار 925، المعروف بالفضة الإسترليني، عند 41.68 جنيهًا، في حين تراوحت تكلفة المصنعية بين 25 و30 جنيهًا، مع احتمالية وجود فروقات طفيفة بين المحلات.

أسعار الفضة اليوم

تفاصيل أسعار الفضة اليوم

شهدت أسعار الفضة اليوم استقرارًا تامًا مع بداية التعاملات، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجّل سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 نحو 45.06 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 حوالي 43.16 جنيهًا.

استقر سعر الفضة الإسترليني عيار 92.5 عند 41.68 جنيهًا.

وسجل جرام الفضة عيار 916 نحو 41.27 جنيهًا.

أما الفضة السعودي عيار 875، فقد بلغ سعرها 39.42 جنيهًا.

سجل سعر الفضة عيار 800 نحو 36.04 جنيهًا.

واستقر عيار 750 عند 33.79 جنيهًا.

بينما سجل جرام الفضة عيار 585 حوالي 26.36 جنيهًا.

تكاليف تلميع الفضة في مصر

تفاوتت تكلفة تلميع الفضة اليوم بين 25 و30 جنيهًا، وفقًا لما نشرته بعض المواقع المتخصصة في بيع منتجات الفضة عبر الإنترنت.

أسعار الفضة

ويشار إلى إمكانية استخدام ملمعات طبيعية متوفرة في المنازل، مثل عصير وقشر الليمون، والملح، والكربونات، للحفاظ على بريق الفضة.

سعر جرام الفضة بالمصنعية اليوم

لعبت تكلفة المصنعية دورًا كبيرًا في تحديد أسعار الفضة في مصر، وتجاوزت غالبًا تكلفة المصنعية سعر جرام الفضة الخام, وقُدّرت تكلفة المصنعية في السوق المصري بين 25 و30 جنيهًا، مع احتمالية التفاوت بناءً على المحل والعلامة التجارية للفضة.

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