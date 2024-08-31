أسعار الفضة اليوم السبت 31 أغسطس 2024.. الاسترليني بكام؟

زادت مؤشرات البحث عن أسعار الفضة اليوم وسعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم, تزامنًا مع انتشار دعوات استبدال الذهب بالفضة تسهيلًا للزواج, واتجاه المستثمرين لشراء الفضة باعتبارها ملاذ آمن لحفظ أموالهم والبديل الأول للذهب.

أسعار الفضة اليوم

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار الفضة اليوم وسعر الفضة عيار 925 والذي يعتبر أكثر شويعًا وانقى أنواع الفضة المتاحة في السوق, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم السبت 31-8-2024, وفقًا لمنصة “بنك لآيف”.

سعر الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

استقر سعر جرام الفضة عيار 925، المعروف بالفضة الاسترليني، اليوم عند 41.68 جنيهًا, تراوحت تكلفة المصنعية بين 25 و30 جنيهًا، وقد يختلف السعر قليلاً حسب المحل.

أسعار الفضة اليوم

شهدت أسعار الفضة اليوم السبت 31 أغسطس 2024 حالة من التراجع النسبي في بداية التعاملات, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الفضة اليوم

سجل سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 نحو 45.06 جنيهًا.

حدد سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 بـ 43.16 جنيهًا.

سجل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 نحو 41.68 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الفضة عيار 916 نحو 41.27 جنيهًا.

استقر سعر جرام الفضة عيار 875، والمعروف بالفضة السعودي،عند 39.42 جنيهًا.

سجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 36.04 جنيهًا.

جنيهًا. وصل سعر جرام الفضة عيار 750 إلى 33.79 جنيهًا.

حقق سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 26.36 جنيهًا.

سعر تلميع الفضة في مصر

ظهرت تكلفة تلميع الفضة اليوم بين 25 و30 جنيهًا، بناءً على ما ذكرته بعض المواقع المتخصصة في بيع منتجات الفضة عبر الإنترنت, يمكن الاعتماد على الملمعات الطبيعية المتوفرة في المنازل، مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

أسعار الفضة اليوم

سعر مصنعية الفضة في مصر

تؤثر المصنعية بشكل كبير على أسعار الفضة في مصر، وتتجاوز غالباً تكلفة المصنعية سعر جرام الفضة الخام, يقدر سعر المصنعية في مصر بين 25 و30 جنيهًا، مع احتمال اختلافه من محل إلى آخر.

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أسعار الفضة.. سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم