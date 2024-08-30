أسعار الفضة.. سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

أسعار الفضة..تعد الفضة واحدة من أهم المعادن الثمينة التي تستقطب اهتمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء, ويسعى الكثير من الأفراد لمتابعة أسعار الفضة بشكل يومي, نظرًا لتنوع استخدامات الفضة بين صناعة المجوهرات والأدوات المنزلية والتكنولوجيا.

سعر الفضة اليوم

زادت مؤشرات البحث عن أسعار الفضة اليوم وخاصة سعرجرام الفضة عيار 925 محركات البحث, ويتساءل العديد من الناس عن أسعارهم يوميًا باعتبار الفضة ملاذ آمن لحفظ أموالهم والبديل الأول للذهب, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الفضة وسعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الجمعة 30-8-2024, وفقًا لمنصة “ينك لآيف”.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

يتصدر سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية محركات البحث يوميًا, والذي يعد من أكثر الأنواع طلبًا بفضل جودته وسعره المناسب.

سجل سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم نحو 42.68 جنيهًا وتتراوح تكلفة المصنعية ما بين 25 و 30 جنيهًا للجرام.

أسعار الفضة اليوم

أسعار الفضة اليوم

شهدت أسعار الفضة اليوم الجمعة حالة من الاستقرار النسبي, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم

سجل سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 نحو46.14 جنيهًا.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو44.21 جنيهًا.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم

سجل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 نحو42.68 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة عيار 916 نحو42.27 جنيهًا.

سعر الفضة اليوم

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) نحو40.38 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو36.92جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 750 نحو34.61 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم

حقق سعر جرام الفضة عيار 585 نحو26.99 جنيهًا.

سعر جرام الفضة بالمصنعية اليوم

تتحكم المصنعية في تحدد أسعار الفضة في مصر، وتتجاوز عادةً سعر جرام الفضة الخام, ويتراوح سعر المصنعية في مصر ما بين 25 و30 جنيهًا، وقد يختلف قليلاً من محل لآخر.

سعر تلميع الفضة

سجل سعر تلميع الفضة وفقًا لأحد المواقع الشهيرة على الإنترنت بين 24 و28 جنيهًا، وتتوفر مُلمعات طبيعية تساعد في الحفاظ على بريق الفضة, مثل الليمون وقشره, والملح والكربونات.

اقرأ أيضًا: