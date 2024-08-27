تعرف على سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الثلاثاء 27-8-2024

شهد سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الثلاثاء 17-8-2024 استقرارًا عند 43.35 جنيهًا، مع تفاوت بسيط في تكلفة المصنعية في مصر التي وصلت إلى حوالي 25 جنيهًا تقريبًا، وقد تختلف قليلاً من محل لآخر.

أسعار الفضة في مصر

يهتم قطاع كبير من الناس بمتابعة أسعار الفضة بشكل ملوحظ في الفترة الأخيرة، بعدما أصبحت من أبرز المعادن التي يلجأ إليها الناس كخيار استثماري، تزامنًا مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب.



أسعار الفضة اليوم

شهدت مؤشرات البحث عن أسعار الفضة اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، ويتساءل الكثيرون عن تفاصيل أسعار الفضة ليوم الثلاثاء 27 -8-2024.

لذا ترصد جريدة «الموجز» لمتابعيها آخر تحديث لسعر الفضة اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2024، وفقًا لمنصة "بنك لآيف"، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفضة اليوم

سعر جرام الفضة عيار 99.9: استقر عند 46.86 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958: وصل إلى 44.89 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925: بلغ نحو 43.35 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916: استقرت قيمته عند 42.92 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي): سجل نحو 41.00 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 800: حقق نحو 37.49 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 750: بلغ نحو 35.14 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 585: سجل نحو 27.41 جنيهًا.

تكلفة مصنعية الفضة اليوم

تفاوتت تكلفة مصنعية جرام الفضة باختلاف مستوياتها وأعيرتها، وتعتمد على وزن القطعة أو حجم ووزن السبيكة، ويضاف سعر المصنعية إلى سعر جرام الفضة، وتتراوح تكلفة المصنعية بين 20 و30 جنيهًا للجرام الواحد، وذلك وفقًا للمحال التجارية المتخصصة.

سعر الفضة اليوم

تكلفة تلميع الفضة

توفرت العديد من الملمعات الخاصة بالفضة التي تساعد في تنظيفها وتلميعها من الأتربة والزيوت، وبلغت تكلفة تلميع الفضة بين 24 و28 جنيهًا، بخلاف الملمعات الطبيعية والمتوفرة في كل منزل، مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

ارتفاع أسعار الفضة عالميًا

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا بنسبة 2.1% لتصل إلى 29.60 دولار للأوقية.

وتوقع الخبراء تطورات جديدة في السوق، مشيرين إلى أن واردات الهند من الفضة في طريقها إلى مضاعفة هذا العام بسبب الطلب المتزايد من مصنعي الألواح.

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