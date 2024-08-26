احفظ قيمة فلوسك! .. سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

أسعار الفضة اليوم من أهم المواضيع التي تصدرت قوائم محركات البحث في الساعات الأخيرة، مع تزايد الاهتمام بمعدن الفضة، باعتباره من أفضل الملاذات الآمنة التي تحفظ قيمة العملة.

وحصلت أسعار الفضة على اهتمام كبير مع عدم استقرار أسعار الذهب، ولهذا يستعرض الموجز في السطور التالية سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024.

‎سعر الفضة اليوم

وجاء ‎سعر الفضة اليوم على النحو التالي:

أونصة الفضة: 1,631.027

الفضة النقية عيار999: 52.33

عيار999: 52.33 الفضة البريطانية عيار 958: 50.19

الفضة الاسترليني عيار 925: 48.46

فضة العملات عيار 900: 47.15

فضة المجوهرات عيار 800: 41.91

فضة عيار 880: 46.10

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أسعار سبائك الفضة 999 شراء جديد

سبيكة الفضة 50 جرام: 3,447.86

سبيكة الفضة 100 جرام: 6,869.49

سبيكة الفضة 200 جرام: 13,109.72

سبيكة الفضة 250 جرام: 16,124.95

سبيكة الفضة 500 جرام: 31,935.27

سبيكة الفضة 1 كيلو: 62,926.63

أسعار سبائك الفضة 999 إعادة بيع

سعر جرام الفضة: 52.11

أونصة الفضة: 1,620.929

سبيكة الفضة 50 جرام: 2,605.71

سبيكة الفضة 100 جرام: 5,211.42

سبيكة الفضة 200 جرام: 10,422.84

سبيكة الفضة 250 جرام: 13,028.55

سبيكة الفضة 500 جرام: 26,057.10

سبيكة الفضة 1 كيلو: 52,114.20

أسعار الفضة

يذكر أن أسعار الفضة كانت قد شهدت ارتفاعًا بنسبة 2.1% لتصل إلى 29.60 دولار للأوقية، في وقت توقّع فيه خبراء تطورات جديدة في الفترة المقبلة، موضحين أن واردات الهند من الفضة في طريقها إلى مضاعفة تقريبا هذا العام بسبب الطلب المتزايد من مصنعي الألواح

أسعار الفضة عالميًا

وفي سياق آخر للملاذات الآمنة، يواصل سعر الذهب اتجاهه الصعودي مع استهداف المشترين لمستوى 2550 دولارا.

وذكر محللون أنه لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب قائمًا وقد يمتد إذا رفع المشترون الأسعار فوق أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531 دولارًا، وأضافوا أنه سيؤدي اختراق الأخير إلى الكشف عن مستوى 2550 دولارًا، يليه مستوى 2600 دولار.

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