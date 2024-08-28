آخر تحديث لأسعار الفضة بالمصنعية اليوم الأربعاء 28-8-2024

تحظى أسعار الفضة اليوم باهتمام واسع بين المستثمرين وصانعي الحُلي والمستهلكين على حدٍ سواء، نظرًا لاستخدامات الفضة المتعددة في الصناعات المختلفة، بدءًا من المجوهرات والأدوات الفضية وصولًا إلى التطبيقات الصناعية والتكنولوجية، ومع تزايد الاهتمام بتتبع أسعار المعادن النفيسة، أصبحت متابعة أسعار الفضة أمرًا حيويًا لكل من يتطلع إلى الاستثمار أو اقتناء المنتجات الفضية.

أسعار الفضة اليوم



تزايدت التساؤلات حول أسعار الفضة وخاصة سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية, لذا ترصد جريدة “الموجز” آخر تحديث لأسعار الفضة اليوم الأربعاء 28-8-2024 في مصر, وفقًا لمنصة “بنك لآيف”.



سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم نحو 42.67 جنيهًا, بينما تراوحت تكلفة مصنعية الفضة في مصر بين 25 و 30 جنيهًا تقريبًا، وقد تختلف قليلاً من محل إلى آخر.

أسعار الفضة

أسعار الفضة اليوم

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم : بلغ نحو 46.13 جنيهًا.

: بلغ نحو جنيهًا. سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم : وصل إلى 44.20 جنيهًا.

: وصل إلى جنيهًا. سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم : سجل نحو 42.67 جنيهًا.

: سجل نحو جنيهًا. سعر جرام فضة عيار 916 اليوم : بلغ 42.26 جنيهًا.

: بلغ جنيهًا. سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم : سجل نحو 40.37 جنيهًا.

: سجل نحو جنيهًا. سعر جرام فضة عيار 800 اليوم : حقق نحو 36.91 جنيهًا.

: حقق نحو جنيهًا. سعر جرام فضة عيار 750 اليوم : بلغ نحو 34.60 جنيهًا.

: بلغ نحو 34.60 جنيهًا. سعر جرام فضة عيار 585 اليوم: سجل نحو 26.99 جنيهًا.

سعر جرام الفضة بالمصنعية

يحكم سعر المصنعية بشكل كبير في تحديد أسعار الفضة في مصر، إذ غالبًا ما يكون سعر المصنعية أعلى بكثير من سعر جرام الفضة الخام نفسه, وتراوح سعر مصنعية الفضة في مصر بين حوالي 25 و30 جنيهًا تقريبًا، مع احتمال اختلافه قليلًا من محل لآخر.

أسعار الفضة اليوم

سعر تلميع الفضة

سجل سعر تلميع الفضة وفقًا لأحد المواقع الشهيرة في بيع منتجات الفضة على الإنترنت ما بين 24 و28 جنيهًا فقط، ويمكن الاستعانة بمُلمعات تساعد في إعادة بريق الفضة إلى حالتها الأصلية.

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تعرف على سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الثلاثاء 27-8-2024