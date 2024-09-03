تبدأ من 115 جنيهًا.. أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2024

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2024.. تزامنًا مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف، تتجه الأنظار إلى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة بشراء وتوزيع حلوى المولد.

وتُعد حلوى المولد جزءًا لا يتجزأ من التراث والثقافة في العديد من الدول الإسلامية، وهي رمز للاحتفال بهذه الذكرى الكريمة، ولهذا ارتفعت مؤشرات البحث عبر الإنترنت عن أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2024.

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2024

وفي هذا الصدد، بدأت المجمعات الاستهلاكية عبر مختلف المحافظات في طرح وعرض مختلف أصناف حلاوة المولد تزامنا مع احتفالات المصريين بالمولد النبوى الشريف 2024 ، و الموجز يستعرض عبر التقرير التالي، أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2024 وأهم أنواعها وكيفية اختيار الأنسب منها، وفي البداية يرصد لنا أنواع حلوى المولد النبوي.

أنواع حلوى المولد النبوي

المشبك: حلوى تقليدية تُعد من العجين المقلي وتُغمس في الشربات (القطر). السمسمية: مصنوعة من بذور السمسم المحمصة مع السكر. الفولية: تُحضّر من الفول السوداني المحمص ومغطى بطبقة من الكراميل. الحمصية: مشابهة للفولية ولكنها تُحضر من الحمص. الملبن: يُعد من الجيلاتين أو النشا، ويأتي بنكهات مختلفة مثل الجوز والفستق والتمر. الملبن بالمكسرات: يُضاف إلى الملبن أنواع مختلفة من المكسرات مثل اللوز والبندق والفستق. العروسة والحصان: تُعد من السكر وتُشكل على هيئة عروس وحصان، وتعتبر من أشهر رموز حلوى المولد.

فيما يلي قائمة تقريبية لـ أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2024 مع مراعاة أن الأسعار قد تختلف من مكان لآخر ومن متجر لآخر:

أسعار حلوى المولد النبوي 2024 في المجمعات الاستهلاكية

علبة تزن 1 كيلو جرام عادى من حلاوة المولد أصناف متنوعة بسعر 115 جنيهًا.

علبة تزن 1 كيلو جرام لوكس من حلاوة المولد أصناف متنوعة بسعر 145 جنيهًا.

علبة تزن 2 كيلو جرام سادة لوكس من حلاوة المولد أصناف متنوعة بسعر 285 جنيهًا.

علبة تزن 3 كيلو جرامات سادة لوكس من حلاوة المولد أصناف متنوعة بسعر 458 جنيهًا.

علبة تزن 2 كيلو جرامات فاخرة مكسرات من حلاوة المولد أصناف متنوعة بسعر 450 جنيهًا.

علبة تزن 3 كيلو جرامات فاخرة مكسرات من حلاوة المولد أصناف متنوعة بسعر 675 جنيهًا.

علبة تزن 5 كيلو جرامات فاخرة مكسرات من حلاوة المولد أصناف متنوعة بسعر 1100 جنيه.

كيلو السمسمية: يبدأ من 120 جنيهًا.

كيلو الحمصية: يبدأ من 75 جنيهًا.

كيلو الملبن العادي: يصل 55 جنيهًا.

كيلو الملبن بندق: يصل 65 جنيهًا.

كيلو الملبن الفستق: يصل 165 جنيهًا.

كيلو الملبن عين الجمل: يصل 140 جنيهًا.

كيلو الفستقية: يبدأ من 1000 جنيه.

كيلو البندقية: يبدأ من 550 جنيهًا.

كيلو اللوزية: يبدأ من 400 جنيه.

ومن المعروف أن اسعار حلوى المولد النبوي 2024 تختلف من محل لآخر ومن منطقة لأخرى ننشرلكم الأسعار في بعض الأماكن وهي كالتالي:

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2024

كيلو الفستقية: يتراوح بين 1000 و1200 جنيه.

كيلو البندقية: يتراوح بين 550 و650 جنيهًا.

كيلو اللوزية: يتراوح بين 400 و450 جنيهًا.

كيلو حلاوة المولد بالكاجو: حوالي 450 جنيهًا.

كيلو السمسمية: يتراوح بين 120 و130 جنيهًا.

كيلو الحمصية: يتراوح بين 75 و80 جنيهًا.

كيلو الحمصية بالفول: يتراوح بين 85 و95 جنيهًا.

علبة 2 كيلو صغيرة: سعرها يصل إلى 132 جنيهًا.

كما تتفاوت أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2024 بناءً على عدة عوامل، ومن العوامل المؤثرة في أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2024 الآتي:

العوامل المؤثرة في أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2024

نوع الحلوى: تختلف الأسعار حسب نوع الحلوى، حيث تكون بعض الأنواع مثل الملبن بالمكسرات أغلى من الأنواع التقليدية مثل السمسمية والفولية. جودة المكونات: استخدام مكونات عالية الجودة مثل المكسرات الفاخرة أو العسل الطبيعي يؤدي إلى زيادة السعر. التغليف والتقديم: الحلوى التي تُقدم في علب مزخرفة أو تُغلف بشكل فاخر قد تكون أغلى سعرًا من الحلوى العادية. المكان والوقت: تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، وقد تزيد الأسعار مع اقتراب موعد المولد النبوي بسبب زيادة الطلب.

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