أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2024..تبدأ من 85 جنيهًا

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2024..يستعد المواطنون لاستقبال المولد النبوي الشريف الذي سيوافق يوم الإثنين، 16 سبتمبر 2024، الموافق 12 ربيع الأول 1446هـ، وفقًا لإعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية, ومع اقتراب الموعد، تزايدت عمليات البحث عن أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2024 في الأسواق المختلفة.

أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2024

أعلنت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح 30 طنًا من حلوى المولد النبوي لهذا العام، ما دفع المواطنين إلى البحث عن أفضل الأسعار في الأسواق والشوادر والمجمعات الاستهلاكية.

بدأت الأسعار من 115 جنيهًا للكيلو مع خصومات تتراوح بين 10% و20% عن أسعار السوق، ويتم عرضها عبر 24 منفذًا تموينيًا، بالإضافة إلى 15 معرضًا في محافظتي القاهرة والجيزة، إلى جانب منافذ البيع وفروع شركات السلع التموينية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بمختلف محافظات الجمهورية.ك

وترصد جريدة “الموجز” في السطور التالية أسعار حلوى المولد النبوي 2024, وجاءت الأسعار كالتالي:

قائمة أسعار حلوى المولد النبوي في المجمعات الاستهلاكية 2024

وضعت المجمعات الاستهلاكية قائمة بأسعار حلوى المولد النبوي الشريف لعام 2024، جاءت على النحو التالي:

بلغ سعر علبة حلوى سادة وزن 1 كيلوجرام 85 جنيهًا.

سجلت علبة حلوى سادة لوكس وزن كيلوجرام واحد 100 جنيه.

وصلت علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلوجرام إلى 200 جنيه.

تراوح سعر علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلوجرامات بين 350 جنيهًا.

عرضت علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلوجرامات بسعر 600 جنيه.

بلغت علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلوجرام 300 جنيه.

بلغت علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلوجرامات 450 جنيهًا.

بلغت علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلوجرامات 750 جنيهًا.

تفاصيل أسعار حلوى المولد النبوي 2024

لاحظ المواطنون ارتفاعًا في أسعار حلاوى المولد الشريف 2024 لهذا العام مقارنة بالعام الماضي, إليكم قائمة بأسعار بعض المنتجات المتوفرة في الأسواق:

علبة مشكلة كيلو: تتراوح أسعارها بين 120 و200 جنيه.

علبة مشكلة 2 كيلو: تتراوح أسعارها بين 200 و300 جنيه.

علبة مشكلة 3 كيلو: تتراوح أسعارها بين 300 و400 جنيه.

علبة مشكلة 4 كيلو: تتراوح أسعارها بين 400 و800 جنيه.

علبة مشكلة كبيرة: تتراوح أسعارها بين 900 و4200 جنيه حسب الأنواع.

أسعار حلوى المولد النبوي

أسعار الفستقية واللوزية والكاجو

قدمت الأسواق مجموعة من الخيارات المتنوعة من الحلويات:

كيلو الفستقية: تراوح بين 1000 و1200 جنيه.

كيلو البندقية: تراوح بين 550 و650 جنيهًا.

كيلو اللوزية: تراوح بين 400 و450 جنيهًا.

كيلو حلاوة الكاجو: حوالي 450 جنيهًا.

أسعار الأنواع الشعبية

كيلو السمسمية: تراوح بين 160 و180 جنيهًا.

كيلو الحمصية: تراوح بين 160 و200 جنيه.

كيلو الحمصية بالفول: تراوح بين 160 و200 جنيه.

أسعار حلوى المولد

أسعار تشكيلات حلوى المولد

توافرت تشكيلة متنوعة من الحلويات المولد النبوي بمختلف الأنواع والأحجام:

كيلو حلوى المولد النبوي مشكل: 100 جنيه.

كيلو حلوى المولد النبوي علف: 160 جنيهًا.

كيلو حلوى المولد النبوي مشكل فاخر: 150 جنيهًا.

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أسعار علب حلوى المولد النبوي 2024 وتوقعات بالارتفاع الأيام المقبلة