بالكيلو.. أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2024 في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2024 بالكيلو، وذلك تزامنًا مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يريد الكثيرين معرفة أسعار حلوة المولد المختلفة بالكيلو.

المولد النبوي الشريف في مصر

ويعد شراء الحلوى من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يقوم الكثيرين بشراء حلوى المولد النبوي الشريف.

قائمة أسعار حلوى المولد النبوي الشريف في المجمعات الاستهلاكية 2024



ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار حلوى المولد النبوي الشريف بالكيلو:

سجل سعر علبة حلوى سادة وزن 1 كيلوجرام 85 جنيهًا.

- سجل سعر علبة حلوى سادة لوكس وزن كيلوجرام واحد 100 جنيه.

- سجل سعر علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلوجرام 200 جنيه.

حلاوة المولد النبوي الشريف

- سجل سعر علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلوجرامات 350 جنيهًا.

-سجل سعر علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلوجرامات 600 جنيه.

- سجل سعر علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلوجرام 300 جنيه.

- سجل سعر علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلوجرامات 450 جنيهًا.

- سجل سعر علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلوجرامات 750 جنيهًا.

أسعار علب الحلوى في الأسواق:

– علبة حلوى سادة وزن 1 كيلو جرام بسعر 115 جنيها.

– علبة حلوى سادة لوكس وزن 1 كيلو جرام بسعر 145 جنيها.

– علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلو جرام بسعر 285 جنيها.

– علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلو جرامات بسعر 485 جنيها.

– علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلو جرام بسعر 825 جنيها.

– علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو بسعر 450 جنيها.

– علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو بسعر 675 جنيها.

حلوى المولد النبوي الشريف

– علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلو بسعر 1100 جنيهًا.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

ومن المتوقع ترحيل إجازة مولد النبوي 2024، ليوم الخميس 19/9/2024، بدلًا من الاثنين 16سبتمبر 2024، لذا ينتظر المواطنون صدور القرار الوزاري الخاص بموعد الإجازة الرسمي خلال الفترة المقبلة.



حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

ويتساءل العديد من الأشخاص عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني أن الاحتفال بـ المولد النبوي 2024 يعد تعظيما واحتفاء وفرحا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الاحتفال به أمر مقطوع بمشروعيته؛ حيث إنه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان، لافتة إلى أن الاحتفال يتمثل في تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك إطعام الطعام، صدقة لله، والصيام والقيام.