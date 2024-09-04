حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن الجديدة اليوم.. تفاصيل حاسمة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة بالبحث عن حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن، حيث تم تداول منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تشير إلى زيادة في أسعار كروت الشحن، ما أثار قلق العديد من المستخدمين ودفعهم للتحقق من مدى صحة هذه الأنباء.

حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

وعليه، تحقق الموجز من الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غلاء كروت الشحن، ونكشف لكم حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن.

أسعار كروت الشحن اليوم

وفقًا لما يتم تداوله، زعمت المنشورات أن أسعار كروت الشحن ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% و20%، وأنه تم إلغاء فئات معينة من الكروت الأقل من 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة في رسوم الإنترنت المنزلي، لكن حتى الآن، لم تعلن شركات الاتصالات أي بيانات رسمية تؤكد صحة هذه المعلومات، مما يعني أن ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي مجرد شائعات.

غلاء كروت الشحن

انتشرت هذه الشائعات بسرعة بين المستخدمين، حيث تساءل الكثيرون عبر "فيسبوك" عن حقيقة غلاء كروت الشحن. بعض المستخدمين أعربوا عن مخاوفهم من تأثر الخدمات وزيادة الأعباء المالية، بينما تحدث آخرون عن إلغاء فئات من الكروت وتقليل عدد الوحدات المتاحة.

زيادة أسعار كروت الشحن

التفاعل مع هذه الأخبار انتشر على نطاق واسع، حيث أشار بعض المواطنين إلى زيادة بنسبة تصل إلى 20% في أسعار كروت الشحن، وتحدثوا عن إلغاء الفئات الصغيرة مثل كروت الـ 3 و6 و11.5 جنيه، وزيادة رسوم الإنترنت المنزلي.

من جهتها، لم تصدر شركات الاتصالات أي تصريحات رسمية حتى الآن تؤكد زيادة الأسعار أو إلغاء الفئات. لذلك، فإن ما يتم تداوله ليس إلا شائعات غير مؤكدة. يُنصح المستخدمون بعدم الاعتماد على المعلومات غير الرسمية والتحقق من الأخبار عبر المصادر الموثوقة.

أسعار كروت الشحن الجديدة

لم تصدر أسعار كروت الشحن الجديدة من شركات الاتصالات، فقد أبقت على الأسعار القديمة، وفقًَا لآخر تحديث، والتي جاءت كالتالي:

سعر كارت شحن فكة 650 دقيقة على مدار 10 أيام بـ 17.50جنيهات.

سعر كارت 625 دقيقة بـ 15.50 جنيهات لمدة 7 أيام.

سعر كارت شحن فكة بـ 21.50 جنيه لمدة 14 يوم.

سعر كارت 900 دقيقة بـ 35 جنيهًا.

سعر كارت 800 دقيقة بـ 21.50 جنيهًا.

سعر كارت 650 دقيقة بـ 17.5 جنيهًا.

سعر كارت 450 دقيقة بـ 11.50جنيهًا.

سعر كارت 225 دقيقة بـ 6 جنيهًات

سعر كارت الشحن الفكة 30 بـ 35 جنيهًا.

سعر كارت 50 بـ 58 جنيهًا.

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