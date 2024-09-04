‎اعرف سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 4-9-2024 مقابل الجنيه والعملات الأخرى

يشهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، 4-9-2024، استقرارًا نسبيًا حيث سجل متوسط السعر في البنك المركزي المصري 158.57 جنيه للشراء، و159.06 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

ويواصل الدينار الكويتي أداؤه المستقر أمام الجنيه المصري، مع تحقيق أسعار شراء وبيع متفاوتة في مختلف البنوك، مما يعكس توازنًا في العرض والطلب، ونستعرض سعر الدينار الكويتي في البنوك خلال بداية التعاملات اليومية بعد الارتفاع الأخير، عبر الموجز، وما له من تأثيرات اقتصادية هامة على السوق المحلية، يُعَد هذا الارتفاع جزءًا من سلسلة تقلبات يشهدها سعر الصرف بين الدينار الكويتي والجنيه المصري ويتيح الموجز لمتابعيه تفاصيل واسعار الدينار.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدينار الكويتي 158.17 جنيه للشراء، و159.03 جنيه للبيع.

بنك مصر:

سجل الدينار الكويتي 158.40 جنيه للشراء، و159.05 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

حقق الدينار الكويتي سعر 158.41 جنيه للشراء، و159 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي - مصر:

سجل الدينار الكويتي سعر 152.9 جنيه للشراء، و159 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي:

بلغ سعر الدينار الكويتي 151.8 جنيه للشراء، و166.54 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

حقق الدينار الكويتي سعر 158.62 جنيه للشراء، و158.96 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي المصري:

سجل الدينار الكويتي 158.3 جنيه للشراء، و159.03 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر:

بلغ سعر الدينار الكويتي 158.77 جنيه للشراء، و159 جنيه للبيع.

المصرف المتحد:

سجل الدينار الكويتي سعر 146.9 جنيه للشراء، و159 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

حافظ سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي على استقراره اليوم الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر 2024، عند 12.2 ريال سعودي للشراء و12.31 ريال سعودي للبيع.

أداء الدينار الكويتي أمام العملات الأجنبية

واستقر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي، بينما شهد ارتفاعًا أمام الجنيه الإسترليني وتراجعًا أمام كل من الفرنك السويسري والين الياباني مقارنة بمستويات يوم الثلاثاء.

أداء الدينار الكويتي أمام العملات الأجنبية

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