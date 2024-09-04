ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري رغم انهيار الدولار

شهدت التعاملات الصباحية في البنوك اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري رغم التراجع المستمر لـ سعر الدولارعالميًا، فقد سجل أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متاح في بنك التنمية الصناعية، حيث ارتفع السعر بقيمة 3 قروش ليصل إلى 12.94 جنيهًا.

الريال السعودي بكام مصري

ونكشف لكم التفاصيل الكاملة لـ ‎سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء اليوم عبر الموجز، حيث يتأثر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بعوامل العرض والطلب في السوق، حيث شهدت أسعار الشراء والبيع تحركًا طفيفًا.

سعر صرف الريال السعودي اليوم

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.90 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 12.94 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر 12.88 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر 12.88 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي: 12.91 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.90 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 12.85 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 12.85 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 12.82 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 12.84 جنيه للشراء و13 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء حوالي 12.71 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

حافظ الريال السعودي على استقراره مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف حوالي 3.75 ريال سعودي لكل دولار، فيما استقر سعر الدولار مقابل الريال عند حوالي 0.27 دولار لكل ريال سعودي، مما يعكس استقرار التعاملات المالية بين العملتين على المستوى العالمي.

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