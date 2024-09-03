سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 3 سبتمبر 2024.. وصل كام؟

يشهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في معظم البنوك العاملة في مصر، قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي عبر لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة والمقرر له الخميس المقبل 5 سبتمبر 2024.

‎سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

ونستعرض سعر الدينار الكويتي في البنوك خلال بداية التعاملات اليومية بعد الارتفاع الأخير، عبر الموجز، وما له من تأثيرات اقتصادية هامة على السوق المحلية، يُعَد هذا الارتفاع جزءًا من سلسلة تقلبات يشهدها سعر الصرف بين الدينار الكويتي والجنيه المصري ويتيح الموجز لمتابعيه تفاصيل واسعار الدينار

‎سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024 عند نحو 159.28 جنيها للشراء، بينما سجل نحو 159.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بينما استقر سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024 إلى نحو 158.85 جنيه للشراء، بينما سجل إلى نحو 159.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

فيما وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024 إلى نحو 158.94 جنيه للشراء، بينما وصل إلى نحو 159.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أما في بنك القاهرة فقد شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا ليسجل نحو 158.56 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 159.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024 إلى نحو 159.65 جنيه للشراء، كما وصل إلى نحو 153.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024 إلى نحو 159.65 جنيه للشراء، بينما وصل إلى نحو 153.00 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، استقراراً ملحوظًا بنحو 12.2 ريال للشراء، بينما وصل إلى نحو 12.31 ريال للبيع.

وفي المقابل سجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024 نحو 12.90 للشراء، بينما سجل نحو 12.96 للبيع.

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