تغير مفاجئ في الحرارة وفرص سقوط أمطار.. ماذا يحدث للطقس خلال ساعات؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس للأيام القادمة، حيث من المتوقع حدوث تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق، يستعرض هذا التقرير عبر الموجز تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وما إذا كانت هذه التغيرات ستؤثر على المناطق الشمالية وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدًا السبت 7 سبتمبر 2024

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا السبت أجواءً حارة ورطبة خلال النهار على أغلب الأنحاء، مع بقاء الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا خلال الليل. وأشارت التوقعات إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على المناطق الشمالية، ما يساهم في تلطيف الأجواء جزئيًا، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى.

توقعات حالة الطقس في مصر الأسبوع القادم

من المتوقع أن تظل الأحوال الجوية مستقرة بشكل عام، مع طقس حار ورطب نهارًا ومائل للحرارة ليلاً، حسبما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيرة أيضاً لحدوث نشاط للرياح سيكون معتدلاً مع فترات من النشاط على مناطق متعددة تشمل القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.





وأوضحت أيضًا توقعات حالة الطقس في مصر الأسبوع القادم أن تساهم السحب المنخفضة والمتوسطة في تلطيف الأجواء خاصة في المناطق الشمالية، حيث يمكن أن تشهد بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

تأثير الطقس على درجات الحرارة والرطوبة

وتتوقع الأرصاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بالحرارة عن المعدل المتوقع بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية. كما سيستمر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، مما قد يساعد في تحسين الأجواء نسبيًا ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا