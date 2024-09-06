اليوم الجمعة 6-9-2024.. تعرف علي تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

تصدر البحث عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة، اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمعرفة أهم الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة لتجنب ساعات الذروة.

حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة

ويُتابع كثير من المصريين باهتمام شديد نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على أهم الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس اليوم الجمعة

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الجمعة طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت الأرصاد أن هناك تكون السحب المنخفضة والمتوسطة علي مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبري مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانًا.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

كيف اعرف درجة حرارة الطقس

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا السبت 7 سبتمبر بالساعات

أما عن حالة الطقس غدًا السبت 7 سبتمبر، فمن المتوقع أن يستمر طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

حالة الطقس اليوم الجمعة

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 7 سبتمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدًا السبت: القاهرة والوجه البحري العظمى 34 درجة والمحسوسة 36، والسواحل الشمالية العظمي 32 والمحسوسة 35، وجنوب سيناء العظمي 38 والمحسوسة 40، وشمال الصعيد العظمي 36 والمحسوسة 38، وجنوب الصعيد 39 والمحسوسة 40.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع بداية الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة ويُصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة كلما اقتربنا من فصل الخريف.

متي يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر سبتمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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