حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة الجمعة

حالة الطقس غدا في مصر.. من الكلمات البحثية التي تتصدر محرك جوجل بشكل يومي، إذ يرغب العديد من المواطنين في التعرف عل آخر تطورات حالة الطقس غدا في مصر أولًا بأول.

وعبر التقرير التالي، الموجز يستعرض تفاصيل حالة الطقس غدا في مصر وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

حالة الطقس غدا في مصر

ووفقًا لـ النشرة الجوية والظواهر المتوقعة ليوم غد الجمعة الموافق 6 سبتمبر وحتى يوم الأربعاء 11سبتمبر 2024، بحسب ما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية نعرض لكم تفاصيل حالة الطقس غدا في مصر.

الظواهر المتوقعة ليوم غد

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا في مصر، الموافق يوم الجمعة 6-9-2024، استمرارًا لطقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

كما أشارت هيئة الأرصاد بـ حالة الطقس غدا في مصر، إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانًا.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فيتوقع أن يكون معتدلًا وارتفاع الأمواج ( 1 : 1.75 متر) وهو نفس التوقعات على البحر الأحمر حيث يكون ارتفاع الأمواج ( 1.5 : 2 متر).

الظواهر الجوية

ومن بين الظواهر الجوية التي تشهدها مصر الىتي:

الشبورة المائية: تتشكل في الصباح الباكر في المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية. الرياح المعتدلة: تنشط الرياح في فترات معينة، خاصة في المناطق الساحلية والصحراوية.

وإليكم تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة لـ حالة الطقس غدا في مصر يوم الجمعة الموفق 6-9-2024 وهي كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

حالة الطقس غدا في مصر

وتجدر الإشارة إلى أن حالة الطقس في مصر تتسم دائمًا بالتنوع بين المناطق المختلفة، إذ تشهد البلاد تأثيرات المناخين الصحراوي والمتوسطي، مما يجعل الطقس يختلف باختلاف الفصول وأيضًا بين المناطق الساحلية والصحراوية، ففي فصل الصيف، تكون الأجواء حارة جدًا على أغلب أنحاء مصر، خاصة في مناطق جنوب البلاد والصعيد، ودرجات الحرارة في تلك المناطق قد تتجاوز 40 درجة مئوية خلال النهار، فيما تكون أكثر اعتدالًا على الساحل الشمالي، بالإضافة إلى ذلك، تزيد الرطوبة العالية في المدن الساحلية مثل الإسكندرية، مما يعزز الشعور بالحرارة.

أما في الشتاء، فإن الأجواء تصبح معتدلة على معظم أنحاء البلاد، باستثناء المناطق الصحراوية والصعيد التي تشهد برودة ملحوظة، خاصة في الليل، وعلى الساحل الشمالي، قد تسجل درجات حرارة أقل، مع فرص لهطول الأمطار.

وتشير توقعات خبراء الأرصاد بأن يتحسن الطقس في مصر خلال دخول فصل الخريف والذي سيبدأ الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة ، في حين سيبدأ فصل الشتاء يوم السبت الموافق 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة.

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