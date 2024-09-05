طقس اليوم الخميس 5-9-2024.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

تشهد حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة تحسن نسبي في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء محافظات مصر، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في المناطق الجنوبية حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن جنوب سيناء وجنوب الصعيد الأكثر تأثرًا بموجات الحر الشديد، فيما تكون الأجواء معتدلة ورطبة خلال ساعات الليل.

حالة طقس الخميس

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى معرفة درجات الحرارة التي تخص كل محافظة حيث تختلف حالة الطقس من محافظة إلى أخرى.

حالة الطقس

تفاصيل حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس 5-9-2024 حيث هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق محددة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مما يساعد في تلطيف الأجواء نسبيًا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار قد تكون غير مؤثرة بشكل كبير، لكنها ستساهم في تخفيف الشعور بالحرارة في هذه المناطق، لافتة أن السحب المنخفضة ستكون حاضرة في سماء شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، مما سيقلل من ساعات سطوع الشمس ويجعل الأجواء أكثر اعتدالًا، خاصة في فترات النهار

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم من المتوقع أن تشهد رياح نشطة على عدة مناطق، ما يساعد في تحسين حالة الطقس وتقليل الشعور بالحرارة، أما بالنسبة للأجواء على الطرق السريعة والمناطق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، قد تتشكل شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس؟

جاءت درجات الحرارة اليوم الخميس 5 سبتمبر على النحو الآتي:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 26

6 أكتوبر 33 25

بنها 33 25

الاسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 27

كاترين 30 15

دمنهور 32 25

وادى النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 26

شبين الكوم 32 25

طنطا 32 25

دمياط 32 24

بورسعيد 33 25

الطور 35 27

طابا 33 26

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 32 24

سفاجا 38 28

مرسى علم 38 28

شلاتين 37 28

حلايب 34 30

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 34 30

الفيوم 34 24

بني سويف 35 25

المنيا 36 24

العلمين 31 24

مطروح 30 23

السلوم 32 23

سيوة 35 24

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 28

أسيوط 37 25

سوهاج 38 27

قنا 38 27

الأقصر 39 28

أسوان 40 28

الوادي الجديد 39 27

أبو سمبل 40 28

حالة الطقس

حالة الطقس غدا بالساعات

حددت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا بالساعات حيث تشهد أجواء حارة ورطبة في ساعات النهار وشديدة الحرارة على جنوب سيناء و الصعيد ومائل للحرارة ورطب ليلًا، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس في الايام المقبلة

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس في الايام المقبلة من اليوم الخميس 5 سبتمبر حتى الثلاثاء 10 سبتمبر أجواء حارة في ساعات النهار وشديدة الحرارة على بعض المناطق في مصر بالإضافة إلى وجود شبورة مائية في فترات الصباح ورياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء في فترات متقطعة.

متى يتحسن الطقس في مصر ؟

من المتوقع أن يتحسن الطقس في مصر خلال دخول فصل الخريف والذي سيبدأ الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة ، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة.

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