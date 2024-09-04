اعرف تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، مع تتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على أغلب انحاء البلاد حيث يسود طقسا شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار ومائلا للحرارة رطب خلال ساعات الليل على السواحل الشمالية، في حين يكون الطقس اليوم مائل للحرارة خلال ساعات الليل معتدل رطب على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تزيد معدلات الرطوبة التي تتسبب في الإحساس بانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بنحو من 2:3 درجات مئوية.





متى يتحسن الطقس

وتوقّع خبراء الأرصاد الجوية حدوث تحسن ملحوظ في درجات الحرارة تتراوح من 2:3 درجات حيث سجلت درجات الحرارة ارتفاع وصل إلى العظمى 34 والصغرى 23 يصحبها اعتدال

وتابعت الهيئة، إن البلاد ستشهد اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2024 نشاطًا لـ الرياح المعتدلة التي تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على النحو التالي:

القاهرة 34 36

العاصمة الإدارية 35 37

6 أكتوبر 35 37

بنها 34 36

دمنهور 33 35

وادي النطرون 34 36

كفر الشيخ 33 35

المنصورة 34 36

الزقازيق 35 37

شبين الكوم 34 36

طنطا 34 36

دمياط 32 35

بورسعيد 33 36

الإسماعيلية 36 38

السويس 36 38

العريش 32 34

رفح 32 34

رأس سدر 35 37

نخل 34 36

كاترين 30 32

الطور 33 35

طابا 31 35

شرم الشيخ 38 40

الإسكندرية 32 35

العلمين 32 35

مطروح 31 34

السلوم 33 36

سيوة 37 39

رأس غارب 38 40

الغردقة 39 41

سفاجا 39 41

مرسى علم 38 40

شلاتين 38 40

حلايب 35 38

أبو رماد 37 40

رأس حدربة 35 38

الفيوم 35 37

بني سويف 36 38

المنيا 38 40

أسيوط 38 40

سوهاج 39 41

قنا 42 42

الأقصر 41 42

أسوان 42 43

الوادي الجديد 41 43

أبو سمبل 42 44

‎حالة الطقس غدا بالساعات

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء الخميس 5 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 35 37

جنوب الصعيد 39 40

حالة الطقس في الايام المقبلة

درجات الحرارة يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 36 38

جنوب الصعيد 39 40

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