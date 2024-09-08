غدًا الإثنين .. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة .. يهتم المواطنون بمتابعة التغيرات اليومية في درجات الحرارة بدقة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ الذي تشهده مدن مثل القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى.

استجابة لهذه الحاجة الملحة ، يقدم موقع "الموجز" تحديثات مستمرة وشاملة لحالة الطقس، مع التركيز على الظواهر الجوية البارزة وتقديم معلومات مفصلة ودقيقة حول التوقعات اليومية لدرجات الحرارة، مما يساهم في تجهيز المواطنين للتقلبات المناخية المحتملة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 9 سبتمبر 2024، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد طقساً حاراً ورطباً نهاراً على معظم المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد. ليلاً، يصبح الطقس مائلاً للحرارة ورطباً على أغلب الأنحاء.

من المتوقع أن تستمر نسبة الرطوبة المرتفعة، مما يزيد من الشعور بدرجات الحرارة بما يتراوح بين 2 إلى 3 درجات أعلى من المتوقع. كما تشير التوقعات إلى نشاط الرياح في مناطق متفرقة.

إضافةً إلى ذلك، من المنتظر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، مما يساهم في تلطيف الأجواء خلال الليل. في الصباح، يُتوقع تشكل شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء.

وفيما يلي نعرض بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا علي كافة أنحاء الجمهورية:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين :

وقدمت هيئة الأرصاد نصائح مهمة للتعامل مع الأجواء الحارة، خاصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، من خلال شرب السوائل بكثرة، تجنب التعرض المباشر للشمس، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة. كما أوصت وزارة الصحة المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري بتجنب الخروج خلال ساعات ذروة الحرارة إلا في حالات الضرورة.

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