حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر.. استمرار الأجواء الحارة والرطبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم الأحد 8 سبتمبر 2024، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال النهار على معظم أنحاء البلاد، مع درجات حرارة شديدة على جنوب الصعيد، بينما تكون الأجواء ليلاً مائلة للحرارة ورطبة.

ويعرض الموجز خلال التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة لليوم الأحد.

الظواهر الجوية المتوقعة

السحب المنخفضة والمتوسطة: ستغطي السحب المنخفضة والمتوسطة مناطق واسعة من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، مما يسهم في تلطيف الأجواء والشعور ببعض الانتعاش خلال فترات الليل.

نشاط الرياح: تنشط الرياح بشكل متقطع على أغلب المناطق، مما يساهم في تحسين الإحساس بالطقس، خاصة في أوقات الذروة، وتأتي الرياح معتدلة السرعة بشكل عام، ولكن قد تشتد أحيانًا في بعض الفترات.

الشبورة المائية: تظهر الشبورة المائية الخفيفة خلال ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة، خاصة تلك القريبة من المسطحات المائية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة في هذه الأوقات.

فرص الأمطار: رغم الطقس الحار، رصدت الخرائط الجوية فرصًا ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

هذه الأمطار ستكون متفرقة وعلى فترات متقطعة، ولا يتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية.

حالة الطقس اليوم: تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة والرطبة نهارًا على معظم مناطق الجمهورية، مع استمرار الشعور بارتفاع درجات الحرارة بسبب زيادة نسب الرطوبة التي تضيف ما بين 2 إلى 3 درجات على درجات الحرارة المتوقعة.

كما من المتوقع أن يستمر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما سيحافظ على الأجواء اللطيفة نسبيًا في الليل.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

القاهرة: العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة.

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

الإسكندرية: العظمى 32 درجة، والصغرى 24 درجة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

مطروح: العظمى 31 درجة، والصغرى 25 درجة.

سوهاج: العظمى 38 درجة، والصغرى 25 درجة.

قنا: العظمى 40 درجة، والصغرى 26 درجة.

أسوان: العظمى 40 درجة، والصغرى 28 درجة.

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