رقم صادم للإناث.. الإحصاء يعلن مؤشرات هامة حول معدل الأمية في مصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل الأمية في مصر، بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، حيث انخفضت نسبة الأمية بينهم إلى 16.1% في عام 2023، بتراجع قدره 1.4% مقارنة بالعام السابق.

وفيما يلي يرصد الموجز أبرز مؤشرات بيان الإحصاء اليوم السبت حول معدل الأمية في مصر، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يصادف الثامن من سبتمبر من كل عام، والذي أقرته منظمة اليونسكو في دورتها الرابعة عشر عام 1965.

معدل الأمية بين الذكور والإناث في مصر

أوضح جهاز الإحصاء أن معدل الأمية بين الذكور بلغ 11.4% بينما سجلت الإناث معدل أمية قدره 21%، وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2023.

محو الأمية

وتصدرت محافظة بورسعيد قائمة أقل معدلات الأمية في مصر بنسبة 6.4%، في حين سجلت 7 محافظات أخرى معدلات أمية أقل من 10%، منها بورسعيد، الإسكندرية، الوادي الجديد، السويس، دمياط، القاهرة، وجنوب سيناء.

كما شهدت محافظة مطروح تحسناً ملحوظاً في معدلات الأمية، حيث تراجعت من 39.2% في عام 2022 إلى 18.3% في عام 2023، بانخفاض قدره 20.9%.

أعلى معدلات الأمية في محافظات الوجه القبلي

من جهة أخرى، كشفت بيانات الإحصاء حول معدل الأمية في مصر أن محافظات الوجه القبلي سجلت أعلى معدلات الأمية، حيث جاءت محافظة بني سويف في المقدمة بنسبة 25.4%، تلتها محافظة سوهاج بنسبة 24.9%، ومحافظات الفيوم، المنيا، قنا، وأسيوط بنسبة 24.3%، 22.2%، 19.9%، و19.6% على التوالي.

معدلات معرفة القراءة والكتابة عالمياً

وفي سياق عالمي، سجل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الذكور والإناث الذين لا تقل أعمارهم عن 15 سنة 86.3%، ويبرز الفارق بين الجنسين حيث يصل معدل الإلمام لدى الذكور إلى 90%، بينما تبلغ النسبة لدى الإناث 82.7%.

وتتصدر روسيا وبولندا وأوكرانيا الدول ذات أعلى معدلات معرفة القراءة والكتابة بنسبة 100%، بينما تأتي تشاد في أدنى القائمة بنسبة 27%، أما في الدول الأفريقية، فتتربع تشاد ومالي وبوركينا فاسو وجنوب السودان على قائمة أعلى معدلات الأمية.

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في الدول العربية

عربياً، تحتل السعودية والأردن والإمارات والبحرين المراتب الأولى في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بنسبة تصل إلى 98%، في حين تسجل دول مثل جنوب السودان والصومال أعلى معدلات الأمية بين الدول العربية بنسبة تقارب 60%.

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