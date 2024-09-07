هل المولد النبوي إجارة رسمية في الدولة؟.. جدول الاجازات الرسمية المتبقية

أصبح موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2024 من الموضوعات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث والمنصات الإلكترونية، خاصة بعد استطلاع هلال شهر ربيع الأول 1446، يتمتع الملايين من موظفي الدولة والقطاع الخاص بإجازة مدفوعة الأجر أو بأجر مضاعف وفقًا لقانون العمل المصري، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024

يحتفل المسلمون بمناسبة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين، 16 سبتمبر 2024، والذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول 1446. لكن، وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس، 19 سبتمبر 2024. يأتي هذا القرار في إطار محاولة عدم تعطيل مصالح المواطنين في الهيئات الحكومية من خلال تنسيق الإجازات الرسمية غير الدينية مع عطلات نهاية الأسبوع.

بناءً على ترحيل الإجازة، سيحصل موظفو الدولة على فترة إجازة تمتد لثلاثة أيام متصلة: الخميس، الجمعة، والسبت. وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل المصري، الذي ينظم حقوق الموظفين في الهيئات والشركات المختلفة.

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2024

بعد إجازة المولد النبوي، يتبقى في عام 2024 إجازتان رسميتان فقط:

إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر: يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973، والتي تعد من الإجازات الرسمية التي يحتفل فيها بإنجاز القوات المسلحة المصرية في استعادة سيناء.

ستواصل الحكومة التمسك بترحيل الإجازات الرسمية غير الدينية إلى عطلات نهاية الأسبوع، وذلك لتقليل التأثير على سير العمل في الهيئات الحكومية وتسهيل حياة المواطن.

إجازات شهر سبتمبر 2024



يحتوي شهر سبتمبر2024 على 9 أيام عطلة رسمية، منها 8 إجازات أسبوعية وعطلة المولد النبوي الشريف، وفقًا للآتي:

1- الجمعة 6 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

2- السبت 7 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية)

3- الجمعة 13 سبتمبر (عطلة أسبوعية).

4- السبت 14سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

5- الإثنين 16 سبتمبر 2024 (المولد النبوي الشريف)

6- الجمعة 20 سبتمبر (عطلة أسبوعية).

7- السبت الموافق 21 سبتمبر (عطلة أسبوعية).

8- الجمعة 27 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

9- السبت 28 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

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