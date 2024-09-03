مغرية.. أسعار عمرة المولد النبوي 2024 في متناول اليد

مع حلول مولد النبي المصصطفى، يتطوق الآلاف من المصريين لـ معرفة أسعار عمرة المولد النبوي 2024، حيث تترقب شركات السياحة المصرية انتهاء مناقشات اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار حول الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، ونكشف لك عبر الموجز التفاصيل الكاملة.

وأشارت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن أسعار عمرة المولد النبوي 2024 لن تشهد زيادات كبيرة مقارنة بالعام الماضي.

البرامج الاقتصادية لـ عمرة المولد النبوي 2024

حرصًا من شركات السياحة على عدم رفع أسعار العمرة، ستعمل العديد منها على حجز مساكن للمعتمرين بعيدًا نسبيًا عن الحرم النبوي، مع توفير وسائل نقل مجانية بين مقر الإقامة والحرم.

كما من المتوقع أن تبدأ أسعار البرامج الاقتصادية لعمرة المولد النبوي 2024 من حوالي 28 إلى 30 ألف جنيه، وذلك لبرامج تستمر لمدة أسبوعين.

برامج الخمس نجوم لعمرة المولد النبوي 2024

بالنسبة لبرامج الخمس نجوم، التي تستمر لمدة 10 أيام، يتوقع أن تبدأ أسعار عمرة المولد النبوي 2024 من 50 ألف جنيه.

موعد إعلان أسعار عمرة المولد النبوي 2024

سيتم تحديد وإعلان أسعار العمرة الاقتصادية وبرامج الخمس نجوم بمجرد اعتماد الضوابط من وزارة السياحة والآثار، حيث ةجري حاليًا اجتماعات بين اللجنة العليا للحج والعمرة ومسؤولي وزارة السياحة؛ لبحث الضوابط الجديدة، وبدء الرحلات رسميًا.

وبحسب مصادر مطلعة بغرفة شركات السياحة، فإن أسعار عمرة المولد النبوي الاسترشادية الرسمية من المتوقع أن لا تقل عن 28 ألف جنيه. كما أوضحت المصادر أن أسعار عمرة الترانزيت، التي لا تنظمها شركات السياحة، قد تصل إلى 15 ألف جنيه.

كيفية الحصول على تأشيرة العمرة الإلكترونية

الدخول إلى منصة "نسك". اختيار "التقديم على التأشيرة". تحديد الجنسية. الإجابة بالنقر على "لا" عند سؤال المنصة عن الإقامة في الاتحاد الأوروبي أو دول مجلس التعاون الخليجي أو حيازة تأشيرة شنغن. النقر على خيار "الحصول على التأشيرة عبر باقة". اختيار "عرض مزودي باقات العمرة في بلدي". للمعتمرين الأفراد، يجب اختيار خدمة الأفراد. تحديد الفندق، وموعد العمرة، والباقة المناسبة، ثم تأكيد الطلب. إذا ظهرت رسالة "لا يوجد سجل"، يجب النقر على "عرض جميع الباقات" واختيار الأنسب وإكمال التسجيل.

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