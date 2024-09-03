5 أسباب وراء انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. توقعات الفترة المقبلة

يشهد سعر الدولار انخفاضًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري وهو ما يجذب اهتمامًا كبيرًا في الساحة الاقتصادية، خاصة أنه سجل اليوم انخفاضا جديدًا بقيمة 4 قروش ليصل إلى 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع وأوضح الخبير المصرفي وليد عادل أن التحركات الأخيرة في سعر الصرف ترجع لتداخل عدة عوامل محلية ودولية، ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر سعر الدولار في البنوك المختلفة وأسعار العملات الاجنبية.

أسباب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

1. زيادة التدفقات النقدية الأجنبية:

شهدت مصر تدفقات نقدية كبيرة من العملة الأجنبية مؤخرًا، سواء من تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو من ارتفاع عائدات السياحة. هذه الزيادة ساهمت في تعزيز الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، مما دعم موقف الجنيه أمام الدولار.

2. تحسن أداء الاقتصاد المصري:

تحسن الاقتصاد المصري نسبيًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي ساعدت على استقرار الوضع الاقتصادي وتخفيف الضغوط التضخمية. ووفقًا لآخر الإحصاءات، جذبت هذه الإصلاحات استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة بلغت نحو 32 مليار دولار، مما ساهم في زيادة توفر الدولار في السوق.

3. تحركات البنك المركزي المصري:

اتخذ البنك المركزي المصري خطوات لدعم قيمة الجنيه، مثل رفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة وتقليل الطلب على الدولار، مما ساهم في تعزيز الثقة بالعملة المحلية.

4. التطورات السياسية الإيجابية:

شهدت مصر تطورات سياسية إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، من ضمنها دعم ملف اللاجئين من الدول المجاورة، مما عزز مناخ الأعمال وزاد من الثقة بالاقتصاد المصري، مما انعكس إيجابيًا على قيمة الجنيه.

5. التراجع العالمي للدولار:

على المستوى العالمي، تراجع الدولار أمام عدة عملات بسبب توقعات بتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة. هذا التراجع الدولي ساهم في دعم قيمة الجنيه المصري.

أثر انخفاض الدولار على الاقتصاد المصري

1. تخفيف الضغوط التضخمية:

من المتوقع أن يساهم انخفاض سعر الدولار في تخفيف حدة التضخم، عبر تقليل تكلفة استيراد السلع الأساسية والطاقة، مما يساعد في استقرار أسعار السلع في السوق المحلية.

2. تحسين القدرة الشرائية:

أوضح وليد عادل أن انخفاض أسعار السلع المستوردة سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعزز الاستهلاك المحلي ويدعم النمو الاقتصادي.

3. تحفيز الاستثمارات:

تحسن قيمة الجنيه يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، خصوصًا تلك التي تعتمد على المواد الخام المستوردة.

4. تحسن العجز التجاري:

من المتوقع أن يؤدي انخفاض تكلفة الواردات إلى تحسن العجز التجاري، مما يعزز الوضع المالي لمصر على المدى المتوسط.

وأشار وليد عادل إلى أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في نهاية أغسطس وبداية سبتمبر يعكس تحسنًا نسبيًا في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة متابعة الوضع بدقة لضمان استمرار هذا التحسن وتجنب الآثار السلبية المحتملة على الصادرات والتجارة الخارجية.

‏‎سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.57 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.65 جنيه للشراء و63.87 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 57.03 جنيه للشراء و57.23 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.17 جنيه للشراء و33.27 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.92 جنيه للشراء و159.44 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.20 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا: