يتزايد اهتمام عدد كبير من المصريين بمعرفة سعر تأشيرة العمرة من مصر 2024 وطريقة الاستعلام عن الباركود، مع اقتراب موسم العمرة، خاصة أنها تأتي في وقت لا يشهد زحامًا، لذا أصبح من الضروري تسليط الضوء على تفاصيل الأسعار والخطوات المطلوبة للحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة على تكلفة الرحلة، لضمان تجربة عمرة سلسة وميسرة لجميع الراغبين في أداء هذه الفريضة من مصر، لذا يستعرض لكم موقع الموجز سعر تأشيرة العمرة من مصر 2024 وطريقة الاستعلام عن الباركود.

سعر تأشيرة العمرة من مصر 2024

تبدأ تكلفة تأشيرة العمرة للغرفة الفردية (شخص واحد) من 33,000 جنيه مصري.

الغرفة المزدوجة (شخصان) يبدأ سعرها من 27,000 جنيه مصري.

الغرفة الثلاثية تبدأ من 25,000 جنيه مصري.

الغرفة الرباعية تبدأ من 24,000 جنيه مصري.

سعر تأشيرة العمرة من مصر 2024

كيفية الحصول على تأشيرة العمرة الإلكترونية

يمكن للمصريين التقديم للحصول على تأشيرة العمرة إلكترونيًا عبر منصة "نسك" باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة "نسك". اختيار "التقديم على التأشيرة". تحديد الجنسية. الإجابة بالنقر على "لا" عند سؤال المنصة عن الإقامة في الاتحاد الأوروبي أو دول مجلس التعاون الخليجي أو حيازة تأشيرة شنغن. النقر على خيار "الحصول على التأشيرة عبر باقة". اختيار "عرض مزودي باقات العمرة في بلدي". للمعتمرين الأفراد، يجب اختيار خدمة الأفراد. تحديد الفندق، وموعد العمرة، والباقة المناسبة، ثم تأكيد الطلب. إذا ظهرت رسالة "لا يوجد سجل"، يجب النقر على "عرض جميع الباقات" واختيار الأنسب وإكمال التسجيل.

الاستعلام عن باركود العمرة

للاستعلام عن باركود العمرة، يمكن الدخول إلى بوابة العمرة المصرية واتباع هذه الخطوات:

زيارة بوابة العمرة المصرية. النقر على خدمة "الاستعلام" في الجهة اليسرى من الموقع. إدخال رقم جواز السفر أو الرقم القومي. الضغط على "بحث جديد". سيظهر بعد ذلك تفاصيل الطلب بما في ذلك التأشيرة والباركود وموعد العمرة.

سعر العمرة من مصر للسعودية 2024

تتوقع الشركات السياحية أن تكون أسعار العمرة للموسم الاقتصادي الجديد كالتالي:

الغرفة الرباعية: 32,000 جنيه مصري.

الغرفة الثلاثية: 35,000 جنيه مصري.

الغرفة الثنائية: 38,000 جنيه مصري.

أسعار العمرة 2024 المولد النبوي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أسعار عمرة المولد النبوي لعام 2024، التي قُدرت بحوالي 17,500 جنيه مصري، ولكن غرفة شركات السياحة أكدت أن هذه الأسعار غير رسمية وأنها في انتظار اعتماد الضوابط من وزارة السياحة والآثار.

مميزات تأشيرة العمرة الإلكترونية

إمكانية اختيار خدمات الإقامة والنقل.

توفير معلومات وخرائط تفاعلية بلغات متعددة.

تشمل التأشيرة زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

رسوم تأشيرة العمرة

تكلفة التأشيرة للمصريين تبلغ 300 ريال سعودي.

التأشيرة صالحة لمدة 30 يومًا من تاريخ إصدارها.

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