يُدار بـ AI.. قصر نجيب ساويرس للبيع في الساحل الشمالي بسعر خيالي

أثار عرض قصر رجل الأعمال نجيب ساويرس، الفاخر الواقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط للبيع، اهتمام وجدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعرضه الملياردير المصري بسعر خرافي بنحو 12.5 مليون دولار، ما يعادل حوالي 608 ملايين جنيه مصري، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

مواصفات قصر نجيب ساويرس

القصر، الذي يتكون من عقارين منفصلين، يقع ضمن مشروع خليج ألماظة الفاخر في مرسى مطروح، التي تشتهر بشواطئها الرملية البيضاء وبحيراتها الخلابة، ويبعد حوالي 4 ساعات ونصف بالسيارة شمال غرب القاهرة، مما يجعله وجهة مثالية لعشاق الهدوء والجمال الطبيعي.

اشترى ساويرس أول منزل في الموقع منذ حوالي 10 سنوات مقابل نحو مليون دولار، ومن ثم قام بشراء المنزل المجاور له بعد عامين، ليُضيف إلى ملكيته مساحة إضافية ويعزز خصوصية القصر. يمتد العقار على مساحة تقارب 6700 قدم مربع، ويضم 9 غرف نوم و9 حمامات، ويجاور القصر مسبح كبير يبلغ طوله ضعف طول المسبح الأوليمبي تقريبًا، مع إطلالات ساحرة على البحر الأبيض المتوسط.

ساونا ومشغل بـ AI

يتميز القصر بأبواب زجاجية منزلقة تتيح إطلالات بانورامية، ومساحات معيشة متعددة داخلية وخارجية، بالإضافة إلى ساونا ونظام تشغيل آلي للمنزل، كما يتمتع القصر بوصول مباشر إلى الشاطئ، مما يعزز من جاذبيته، والمنزل الأول كبيت ضيافة، بينما اعتاد أن يقيم ساويرس في المنزل الجديد الذي يضم غرفة نوم بإطلالة خلابة على الحديقة والمسبح والشاطئ.

عروض الشراء

أكد مروان جبريل، الرئيس التنفيذي لشركة مصر سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، التي طرحت العقار للبيع في منتصف أغسطس، أن القصر يتمتع بجاذبية كبيرة نظرًا لملكيته من قبل نجيب ساويرس، أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، مضيفًا أن العقارات المملوكة لشخصيات شهيرة دائمًا ما تستقطب اهتمام المشترين.

نجيب ساويرس، البالغ من العمر 70 عامًا، هو أحد أفراد أغنى عائلة في مصر وصنع ثروته من قطاع الاتصالات، حيث تُقدر ثروته بنحو 3.8 مليار دولار وفقًا لمجلة فوربس. ويعمل حاليًا على تطوير منتجع يمتد على مساحة 500 فدان بجوار خليج ألماظة، بعد نجاح مشروعه السابق "سيلفر ساندز" في منطقة البحر الكاريبي.

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