آخر تطورات الحالة الصحية لـ أبو تريكة بعد العملية الجراحية

أجرى محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية والأفريقية ولاعب النادي الأهلي السابق، والمحلل الحالي في شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عملية جراحية في الساعات الأخيرة.

أبو تريكة يخضع لعملية جراحية

وأعلن محمد سعدون الكواري المحلل بشبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، عن خضوع أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة لعملية جراحية مساء أمس الأحد.

وكتب الكواري في تصريح له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:" أبشركم بفضل الله وحمده.. حبيبنا وعم الناس بخير وصحة وعافية بعد إجراء عملية جراحية تكللت بحمد الله وشكره بالنجاح ".

وأضاف المحلل بشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية:" أسبوعين فترة نقاهة وتعافي ويعود بإذن الله ينور الشاشات".

واختتم الكواري متطرقًا لسخرية أبو تريكة المعهودة من تشيلسي:" للعلم قال تشيلسي جاب صفقات حلوة.. أعتقد تمهيد عشان يرجع العلاقة مع جمهور تشيلسي بعد ما شاف الستة ".

تفاصيل عملية أبو تريكة العاجلة

ويكشف الموجز تفاصيل عملية أبو تريكة التي خضع لها مؤخرًا.

وانتقل محمد أبو تريكة في الأيام الأخيرة إلى المستشفى، بعد شكواه بشكل مستمر من دوار حركي، ليخضع للأشعة والفحوصات ليتأكد الطبيب من وجود مشكلة في الأذن وحاجاتها للتدخل الجراحي.

وسيظل محمد أبو تريكة تحت الرعاية الطبية لمدة 48 ساعة قبل الموافقة على خروجه رسميًا من المستشفى.

محمد أبو تريكة وسعودن الكواري

موعد عودة محمد أبو تريكة إلى عمله

ومن المقرر أن يعيش محمد أبو تريكة فترة نقاهة لمدة أسبوعين على الأقل، على أن يعود بعدها إلى عمله في الأستديو التحليلي لشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، للتحليل على مباريات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ومن المتوقع أن تتزامن عودة محمد أبو تريكة على الشاشات من جديد مع عودة منافسات الدوريات والبطولات المختلفة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري

وبدأ محمد أبو تريكة رحلته في الأستديو التحليلي لشبكة قنوات بي إن سبورتس من موسم 2014، بعد قرار اعتزاله اللعب نهائيًا وعدم تفضيله مجال التدريب، ليستمر في القنوات الرياضية حتى وقتنا الحالي، مع ارتباطه بجماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم العربي.

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