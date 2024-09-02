‎بالساعة.. مواعيد أهم المباريات اليوم في بداية فترة التوقف الدولي

تقام على مدار اليوم الاثنين، عدد محدود من المباريات المثيرة والمشوقة في ثان أيام فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري، تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي تخوض المنتخبات خلال التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم والبطولات القارية.

المباريات القادمة

ويرصد الموجز في السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الاثنين الأبرز في الدوريات المختلفة في ظل انطلاق فترة التوقف الدولي…

مواعيد مباريات الدوري الأرجنتيني

بانفيلد ضد انيستتوتو - في تمام الساعة الثالثة فجرًا.

جيمناسيا لابلاتا ضد ارجنتينوس - في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

مواعيد مباريات الدوري البرازيلي

سبورت كلوب فيتوريا ضد فاسكو دي جاما - في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف

جوفينتود ضد إنترناسيونال - في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف

فلومينينسي ضد ساو باولو - في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف

براجانتينو ضد باهيا - في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف

أتليتيكو باراناينسي ضد بالميراس - في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف

الدوري الأرجنتيني

انطلاق فترة التوقف الدولي وتوقف الدوريات

وبدأت أمس الأحد الموافق مطلع سبتمبر الجاري، فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري، والذي يخوض من خلاله المنتخبات في مختلف القارات، مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم في نسختها المقبلة 2026 في كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

وتخوض منتخبات القارة الأفريقية في فترة التوقف الدولي، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 والتي تستضيفها المغرب، بينما تخوض منتخبات القارة الأوروبية أول جولتين في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

قائمة منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر في فترة توقف سبتمبر

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل

اقرأ أيضا:

بالأسماء.. مفاجآت نارية في قائمة منتخب مصر بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2024

إبراهيم حسن يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر.. ويحذر من موقعة كاب فيردي