رسميا.. اتجاد جدة يعلن التعاقد مع العمري قادما من النصر

أعلن نادي اتحاد جدة، بشكل رسمي عن التعاقد مع اللاعب عبد الإله العمري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصرالسعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحدًا.

وقال الاتحاد في بيان رسمي إن اللاعب وقع عقود انتقاله إلى الفريق، مساء اليوم الأحد، بعد جلسة عقده مع دومينيغوس أوليفيرا الرئيس التنفيذي، إلى جانب المدير الرياضي رامون بلانيس.

ورحب الرئيس التنفيذي باللاعب، متمنيًا له ولزملائه التوفيق وتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية، كما أشاد بروح التعاون من جانب إدارة نادي النصر.

وجاءت صفقة العمري لتدعيم خط الدفاع بعد رحيل اللاعب المصري أحمد حجازي إلى نادي نيوم مطلع الموسم الحالي.

📝| عبدالإله العمري نمر من النمور ✍️#صيفية_العميد pic.twitter.com/LaGjW6Adlm — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 1, 2024

ونشر حساب الاتحاد السعودي الرسمي عبر منصة “إكس” موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يستعرض أبرز لقطات العمري مع منتخب السعودية ونادي النصر.

وعلق حساب الاتحاد، في إعلانه للصفقة، قائلاً: “العمري نمر اتحادي”.

وعلى الجانب الآخر؛ أعلن نادي النصر، عن موافقته بشكل رسمي على انتقال مدافعه عبد الإله العمري إلى صفوف الاتحاد بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

عبد الإله العمري مع النصر السعودي

وانضم العمري، إلى فريق النصر، موفمبر 2017، وشارك مع الفريق خلال 131 مباراة، سجل خلالهم 9 أهداف، وصنع 5 آخرين.

وخاض اللاعب 30 مباراة بالموسم المنقضي، في مختلف المسابقات، وذلك بواقع 2118 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين.

وتعاقد اتحاد جدة في الانتقالات الصيفية الجارية، مع الفرنسي موسى ديابي جناح أستون فيلا الإنجليزي، إلى جانب الجزائري حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي، وحارس المرمى الصربي بيدراغ رايجوفتش قادمًا من ريال مايوركا الإسباني.

الفرنسي موسى ديابي

الجزائري حسام عوار

الصربي بيدراغ

وانضم أيضًا ثنائي الهلال السعودي صالح الشهري ومعاذ فقيهي، إلى جانب تفعيل بند شراء عقد سعد الموسى وأحمد الغامدي، والتوقيع مع الفنزويلي بريانت أورتيغا.

إقرأ أيضًا:

تحرك قانوني من الشباب وتحذير لنادي اتحاد جدة من التفاوض مع كاراسكو

سبب استبعاد تريزيجيه من قائمة طرابزون في الدوري التركي.. مستجدات عاجلة

تصفيات المونديال.. السهلاوي يتصدر هدافي المنتخب السعودي

جونزاليس يمنح لاعبي القادسية السعودي راحة 4 أيام من التدريبات