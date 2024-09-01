سبب استبعاد تريزيجيه من قائمة طرابزون في الدوري التركي.. مستجدات عاجلة

كشفت تقارير صحفية تركية، تطورات مثيرة في مسيرة محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم رجال والمحترف في صفوف طرابزون سبور التركي، صباح اليوم الأحد.

ويكشف الموجز تطورات موقف تريزيجيه في الدوري التركي..

تريزيجيه ينتقل إلى الريان القطري في الميركاتو الصيفي

وأكدت صحيفة "gunebakis" التركية، صباح اليوم الأحد، أنه تم استبعاد محمود حسن تريزيجيه من قائمة فريق طرابزون لمواجهة نظيره أيوب سبور في إطار منافسات الموسم الجاري من الدوري التركي الممتاز، وذلك بعد تلقيه عرضًا من الريان القطري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تفاصيل تعاقد الريان القطري مع تريزيجيه

وذكر التقرير التركي الصادر اليوم الأحد، أن اللاعب محمود تريزيجيه، سافر إلى نادي الريان القطري في وقت سابق، لإتمام صفقة انتقاله إلى الدوري القطري لمدة عام على سبيل الإعارة، وخوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته الرياضية.

وغادر تريزيجيه طرابزون سبور أمس عبر طائرة خاصة أرسلها النادي القطري لإتمام الصفقة، وهو ما أدى لاستبعاده من مباراة الفريق اليوم ضد أيوب سبور في إطار منافسات الدوري التركي.

محمود حسن تريزيجيه

موعد انضمام تريزيجيه لمعسكر منتخب مصر

وفي سياق آخر، من المقرر أن ينضم تريزيجيه إلى معسكر منتخب مصر مساء الاثنين المقبل، وجاءت قائمة الفراعنة كالآتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي).

الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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