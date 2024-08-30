الكشف عن حقيقة انتقال تريزيجيه إلى الفتح السعودي.. رد رسمي

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2024، عن حقيقة انتقال الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، نجم طرابزون سبور التركي، إلى فريق الفتح السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ترددت العديد من الأنباء، خلال الساعات الماضية، أن فريق الفتح السعودي، يسعه للتعاقد مع طرابزون سبور التركي، أثناء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت صحيفة «Haber61» التركية، بأن مسؤولي الفتح السعودي، تواصلوا مع وكيل أعمال تريزيجيه لإمكانية ضم اللاعب في الصيف.

موقف الفتح السعودي من التعاقد مع تريزيجيه

وأشارت إلى أن إدارة طرابزون سبور التركي، لن توافق على عرض بيع تريزيجيه بأقل من 8 ملايين يورو، نظراً لقدرات وإمكانيات النجم المصري.

من جانبه، كشف محمد الضيف مدير الإعلام والاتصال بنادي الفتح السعودي، عن حقيقة رغبة ناديه في التعاقد مع المصري محمود حسن "تريزيجيه" .

ونفى محمد الضيف، كل ما يتردد حول دخول نادي الفتح، في مفاوضات لضم تريزيجيه، مؤكداً أن هذه الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة.

تريزيجيه

تجدر الإشارة إلى أن، تريزيجيه صاحب الـ29 عامًا، انتقل من صفوف أستون فيلا الإنجليزي إلى طرابزون سبور التركي في صيف 2022، كما أنه يمتد عقده مع فريقه الحالي حتى صيف 2026.

وخاض تريزيجيه مع طرابزون سبور 25 ببطولة الدوري التركي الممتاز بالموسم الماضي، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة.

ويستعد تريزيجيه في الوقت الحالي، لبداية مشواره مع منتخب مصر هذا الموسم، في إطار منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر 2024

وتواجد تريزيجيه على رأس قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر 2024 والتي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، حمزة علاء.

الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم ، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف.

خط الوسط: محمد شحاته، أحمد نبيل كوكا، محمد النني ، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور.

الوسط الهجومي:ناصرماهر، أحمد سيد زيزو ، محمود حسن تريزيجيه ، مصطفى فتحي. الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، إبراهيم عادل، مصطفي محمد، محمد الشامي، أسامه فيصل.

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