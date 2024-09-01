النصر السعودي يثير غضب جمهوره باقترابه من جناح تشيلسي

كشفت صحيفة سعودية، أن نادي النصر السعودي توصل مع تشيلسي إلى المرحلة النهائية من مفاوضاتهما، بشأن انتقال البرازيلي أنجليو، إلى النصر، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي في دوري روشن السعودي.

انتقال جناح تشيلسي إلى النصر يثير غضب الجمهور النصراوي

وأكدت الصحيفة الرياضية السعودية، أن خبر انتقال البرازيلي أنجليو، جناح فريق تشيلسي، إلى نادي النصر، أثار غضب وجنون الجمهور النصراوي.

وأوضحت الصحيفة، أن النصر بات قريبًا من ضم البرازيلي أنجيلو جناح تشيلسي، كأحد لاعبين أجنبين مواليد 2003 فما فوق، ولكن الجمهور لم يتقبل الخبر بسعادة بل بحنق وغضب شديد وبالمطالبة بالتعاقد مع لاعب وسط وظهير قبل غلق سوق الانتقالات.

وكان البرازيلي أنجليو، الجناح الأيمن صاحب الـ19 عامًا، قد ارتدى القميص الأزرق صيف 2023، قادمًا من سانتوس، لكنه أعير فورًا إلى ستراسبورج الفرنسي، ولعب معه 25 مباراة الموسم الماضي، صنع بهم 4 أهداف.

البرازيلي أنجليو

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صفقات النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي

النصر لم يتعاقد هذا الصيف سوى مع الثلاثي، بينتو وويسلي وسالم النجدي، وقد ضاعت منه مؤخرًا صفقة متعب الحربي، لاعب خط وسط الشباب بعدما خطفها الهلال في اللحظات الأخيرة، ويتسبب كل ذلك بجانب النتائج غير المرضية في حالة من الغضب بين الجماهير.

وكان نادي النصر السعودي أصدر، بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، يوضح خلاله كواليس فشل صفقة متعب الحربي، لاعب خط وسط فريق الشباب سابقًا، والمنتقل حديثا إلى نادي الهلال.

وأعلن نادي الهلال السعودي، عن تعاقده مع الظهير الأيسر متعب الحربي،اليوم الأحد، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد صراع كبير مع عدة أندية أبرزها النصر السعودي.

يشار إلى أن سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي، سيغلق عند منتصف ليل غدٍ الإثنين، وتسابق الأندية الزمن لإبرام المزيد من الصفقات اللازمة لتحسين جودة صفوفها.

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