رومانو: سمولينج يرغب في الانتقال إلى الفيحاء السعودي

اقترب اللاعب كريس سمولينج، مدافع نادي روما الإيطالي، من حسم انتقاله إلى نادي الفيحاء السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد لفابريزيو رومانو، الصحفي المختص في سوق الانتقالات، إن كريس سمولينج، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، يرغب في الانتقال إلى نادي الفيحاء السعودي، وترك الكرة الأوروبية، خلال الموسم الجاري.

وأشار رومانو إلى أن سمولينج سيوقع على عقد لمدة موسمين مع نادي الفيحاء السعودي حتى موسم 2026. وسيخضع سمولينج إلى الكشف الطبي، غدًا الاثنين من أجل إتمام انتقاله إلى نادي الفيحاء بشكل بشكل رسمي.

لم يسبق لسمولينج، أن لعب خارج الكرة الأوروبية، فقد شارك خلال سنوات مع روما ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقرر نادي روما، التعاقد مع ماريو هيرموسو، مدافع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، كمدافع بديل لـ سمولينج في صفقة انتقال حر.

كريس سمولينج

نتائج فريق الفيحاء خلال الجولة الأولى والثانية من الدوري السعودي

خسر فريق الفيحاء، من التعاون، بنتيجة 0-1، في الوقت القاتل من الدقيقة 95، من عمر المباراة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وخلال الجولة الثانية من الدوري السعودي، حقق فريق النصر، فوزًا كبيرًا، على فريق الفيحاء، بنتيجة 4-1، على ستاد مدينة المجمعة الرياضية.

وجاء الهدف الأول لفريق النصر، في الدقيقة 5 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب أندرسون تاليسكا، بتمريرة من كريستيانو رونالدو.

وسجل كريستيانو رونالدو، الهدف الثاني من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، لتسكن الشباك مباشرة، في الدقيقة +45 من عمر المباراة.

ويأتي الهدف الثالث لفريق النصر، عن طريق الللاعب مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 85.

بينما جاء الهدف الأول لفريق الفيحاء في الدقيقة 87، عن طريق اللاعب أليخاندور بوزويلو، بعد خطأ فادح من مدافعي النصر.

وسجل اللاعب أندرسون تاليسكا، الهدف الرابع، في الدقيقة 95، لتنتهي المباراة برباعية لفريق النصر.

وجاء تشكيل الفيحاء أمام النصر كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرؤوف الدقيل.

خط الدفاع: سامي الخيبري- مخير الرشيدي- محممد الدوبش.

خط الوسط: فارس عابدي- علي الحسين- خالد الرماح- راكان كعبي.

خط الهجوم: نواف الحارثي- منصور البيشي- فاشةن ساكالا.

ويأتي فريق الفيحاء في المركز 17 قبل الآخير، بدون تحقيق أي نقاط.

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