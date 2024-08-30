الدوري السعودي.. جدول الترتيب والهدافين ومواعيد الجولة الثالثة

تصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية من الموسم الرياضي الجديد، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين.

ويستعرض الموجز امام متابعيه جدول ترتيبات الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة الثانية..

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الثانية

1- الهلال - 6 نقاط.

2- القادسية - 6 نقاط.

3- الاتحاد - 6 نقاط.

4- الاتفاق - 6 نقاط.

5- النصر - 4 نقاط.

6- الرياض - 4 نقاط.

7- الوحدة - 4 نقاط.

8- الأهلي - 3 نقاط.

9- التعاون - 3 نقاط.

10- الخليج - 3 نقاط.

11- الشباب - 3 نقاط.

12- الفتح - 3 نقاط.

13- الرائد - نقطة وحيدة.

14- ضمك - دون رصيد من النقاط.

15- العروبة - دون رصيد من النقاط.

16- الخلود - دون رصيد من النقاط.

17- الفيحاء - دون رصيد من النقاط.

18- الأخدود - دون رصيد من النقاط.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد الجولة الثانية

1- ألكساندر ميتروفيتش - الهلال - 4

2- كريستيانو رونالدو - النصر - 2

2- تاليسكا - النصر - 2

2- كريج جودوين - الوحدة - 2

2- جوليان كينونيس - القادسية - 2

2- مراد خضري - الوحدة - 2

2- موسى ديمبيلي - الاتفاق - 2

3- بيرنارد مينساه - الرياض - 1

3- عبد الفتاح آدم - التعاون - 1

3- محمد فوزير - الرائد - 1

3- إبراهيم بايش - الرياض - 1

3- عبد العزيز العثمان - القادسية - 1

3- عبد الكريم دارسي - الأهلي - 1

3- روبرتو فيرمينو - الأهلي - 1

3- حسام عوار - الاتحاد - 1

3- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال - 1

الدوري السعودي

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي

الجمعة 13-9-2024

التعاون ضد الخليج - 6:50 مساء

ضمك ضد الأخدود - 6:50 مساء

النصر ضد الأهلي - 9:00 مساء

السبت 14-9-2024

الفتح ضد الاتفاق - 6:30 مساء

الفيحاء ضد الرائد - 6:45 مساء

الرياض ضد الهلال - 9:00 مساء

الأحد 15-9-2024

القادسية ضد الشباب - 6:30 مساء

الخلود ضد العروبة - 6:50 مساء

الاتحاد ضد الوحدة - 9:00 مساء

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