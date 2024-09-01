العمري يقترب من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة

كشفت تقاريرصحفية، عن موافقة نادي النصر، بانتقال لاعبه عبد الإله العمري، إلى صفوف اتحاد جدة ، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن مجلس إدارة نادي النصر، وافق على انتقال المدافع عبد الإله العمري، إلى صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة.

وكان قد جدد عبد الإله العمري تعاقده مع النصر السعودي حتى 2028 في شهر سبتمبر من العام الماضي، من أجل الحفاظ على قوام الفريق، وتدعيم صفوفه الدفاعية.

عبد الإله العمري

أرقام العمري مع النصر السعودي

وانضم العمري، إلى فريق النصر، موفمبر 2017، وشارك مع الفريق خلال 131 مباراة، سجل خلالهم 9 أهداف، وصنع 5 آخرين.

وشارك في 30 مباراة بالموسم المنقضي، في مختلف المسابقات، وذلك بواقع 2118 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين.

نتائج فريقي النصر واتحاد جدة خلال الجولة الأولى والثانية من الدوري السعودي

النصر - الرائد

تعادل فريق النصر، في مباراته الأولى من الموسم الجديد للدوري السعودي، مع فريق الرائد، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1،على ملعب استاد الأول بارك، ضمن مواجهات الجولة الأولى.

النصر - الفيحاء

وحقق النصر، فوزًا هامًا على فريق الفيحاء، بنتيجة 4-1، على استاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

وجاء تشكيل النصر أمام الفيحاء كالتالي:

حراسة المرمى:: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام- علي لاجامي- إيميريك لابورتي- أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- أنديرسون تاليسكا- أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

ويأتي فريق النصر في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 4 نقاط.

الاتحاد - الخلود

حقق فريق الاتحاد، فوزًا قاتلاً على مضيفه الخلود، في الوقت القاتل، الدقيقة 94، بنتيجة 1-0، على ملعب مدينة الملك عبدالله، خلال منافسات الجولة الأولى.

فاز فريق الاتحاد، على نظيره التعاون، بنتيجة 2-1، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام التعاون كالتالي:

حراسة المرمى: برايدراغ رايكوفيتش.

خط الدفاع: سعد آي موسى - مهند الشنقيطي- حسن كادث - فواز الصقور.

خط الوسط: نجولو كانتي- فابينيو- عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: حسام عوار- موسى ديابي - كريم بنزيما.

ويحتل فريق الاتحاد، المركز الثالت من جدول ترتيب الدوري السعودي، بتحقيق الـ 6 نقاط.

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