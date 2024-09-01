النصر السعودي يكشف كواليس فشل صفقة الحربي في بيان رسمي

أصدر نادي النصر السعودي، بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، يوضح خلاله كواليس فشل صفقة متعب الحربي، لاعب خط وسط فريق الشباب سابقًا، والمنتقل حديثا إلى نادي الهلال.

وأعرب نادي النصر السعودي، من خلال بيانه، عن آسفه بشأن فشل انتقال اللاعب متعب الحربي، في صفوفه، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد النصر، أنه تم إعداد العقود اللازمة وتوقعيها من قبل إدارة النصر ومشاركتها مع نادي الشباب، وتم توقيع اللاعب عليها، وأن نادي الشباب أبدت استعدادها للتوقيع صباح اليوم الأحد، ولكن تراجع النادي عن التزاماته، ورفع قيمة عقد انتقال اللاعب إلى أرقام مبالغ فيها، مما أدى إلى فشل الصفقة.

واختتم النصر بيانه، بأنه سيعمل على كافة احتياجات الفريق وجلب أفضل الكفاءات، وأنها لن تألوا جهداً في مواصلة المسير نحو ما يطمح إليه الجميع.

بيان نادي النصر السعودي

وأعلن نادي الهلال السعودي، عن تعاقده مع الظهير الأيسر متعب الحربي،اليوم الأحد، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد صراع كبير مع عدة أندية أبرزها النصر.

وكانت الصحف السعودية قد كشفت، مساء أمس عن موافقة نادي الشباب على انتقال متعب الحربي لصفوف النصر، مقابل 92 مليون ريال، بعد منافسة قوية مع الهلال وأهلي جدة، قبل أن ينجح الهلال في قلب الطاولة صباح اليوم والظفر بخدمات اللاعب صاحب الـ 24 عامًا.

انضم متعب الحربي صاحب الـ24 عامًا، إلى فريق الشباب، سبتمبر 2021، خاض 107 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف، وصنع 12 آخرين.

متعب الحربي بات الظهير الأيسر الأساسي للمنتخب السعودي، وظهر في المباراتين الدوليتين الأخيرتين أمام باكستان والأردن بالتصفيات الآسيوية.

تنتهي فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعوي، غدًا الإثنين، 2 سبتمبر 2024.

ويأتي فريق النصر، في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 4 نقاط، بعدما حقق فوزًا هامًا على فريق الفيحاء، بنتيجة 4-1، على استاد مدينة المجمعة الرياضية.

بينما يحتل فريق الشباب، المركز العاشر، برصيد 3 نقاط، بعدما فاز على فريق الخليج، بنتيجة 1-0، على ملعب الأمير محمد بن فهد، خلال منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

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