أخبار الدوري السعودي|النصر قرر فسخ عقد أليكس تيليس

كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي قرر فسخ عقد البرتغالي أليكس تيليس،لاعب خط وسط الفريق، خلال الفترة المقبلة.

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النصر قرر فسخ عقد أليكس تيليس

وحسب صحيفة أوجوجو البرتغالية، إن إدارة نادي النصر السعودي، قررت فسخ عقد أليكس تيليس، ورحيل اللاعب عن صفوف العالمي.

وأشارت الصحيفة، أن تيليس لديه العديد من العروض من الدوري التركي، وكان قد سبق للاعب اللعب في الدوري التركي، عام 2014، مع فريق جالاتاساراي، مقابل 6 ملايين يورو.

أليكس تيليس وكريستيانو رونالدو

وانتقل تيليس في صيف 2015 إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة، ثم تعاقد بورتو معه في صيف 2016 مقابل 7.3 مليون يورو، ليرحل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020مقابل 15 مليون يورو.

وخرج البرازيلي معارًا إلى إشبيلية، في الانتقالات الصيفية عام 2022، قبل أن يعود إلى يونايتد ثم يرحل إلى النصر.

وكان أليكس تيليس قد انضم إلى النصر قادمًا من مانشستر يونايتد، في صيف 2023، مقابل 4.6 مليون يورو.

وخاض تيليس مع فريق النصر، 38 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع 5 آخرين.

وتعاقد نادي النصر مع الثلاثي، بينتو وويسلي وسالم النجدي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان قد أعلن نادي النصر السعودي،عن تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي ويسلي تكسيرا، لاعب فريق كورينثيانز البرازيلي ومنتخب البرازيل تحت 21 عاماً، حيث يسمح الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين، الموسم الجاري، لكل نادٍ بقيد 10 لاعبين أجانب، اثنان بينهم من مواليد 2003 أو ما بعده، مع تحديد سقف القائمة بـ 25 لاعبًا، محليًا وأجنبيًا.

وشارك تكسيرا، الجناح البرازيلي، في 46 مباراة مع كورينثيانز الموسم الجاري، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وتقديم أربع تمريرات حاسمة.

وكان النصر قد تعاقد مع البرازيلي بينتو ماثيوس، حارس مرمى فريق أتلتيكو باراناينسي، بداية من الموسم الجديد، لدعم صفوف الفريق فى مركز حراسة المرمى، بعد رحيل وليد عبدالله، عن صفوف العالمي.

وانضم اللاعب سالم النجدي، إلى صفوف نادي النصر، لتدعيم صفوف العالمي، والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر.

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