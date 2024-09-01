تحرك قانوني من الشباب وتحذير لنادي اتحاد جدة من التفاوض مع كاراسكو

وجهت إدارة نادي الشباب السعودي تحذيرًا شديد اللهجة إلى اتحاد جدة، بسبب البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب خط وسط الشباب.

تصريح لؤي مشبعي يفشل صفقة انتقال كاراسكو إلى اتجاد جدة

أكدت بعض التقارير أن صفقة انتقال يانيك كاراسكو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة قد انهارت، بعد تصريح لؤي مشبعي، رئيس نادي الاتحاد، بأنه تم الانتهاء من صفقة كاراسكو.

وكان الإعلامي سعود الصرامي قد أكد عبر برنامج "MBC في أسبوع “ أن صفقة انتقال كاراسكو للاتحاد كانت تسير في طريقها الصحيح، ولكن تصريح لؤي مشعبي رئيس العميد عنها تسبب في تعطلها”.

وأكد الإعلامي عماد الصائغ عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن إدارة نادي الشباب أبلغت نظيرتها بالاتحاد، بعدم التحدث مع البلجيكي يانيك كاراسكو، لأن هذا يعتبر مخالفًا للقوانين.

وأضاف الصائغ: "الشباب أبلغ الاتحاد بأن الضغط على كاراسكو سيجعل الإدارة مضطرة لرفع قضية على الاتحاد، تُطالب بموجبها بمنع النادي من التسجيل لفترتين على الأقل".

واختتم الإعلامي تغريدته قائلًا: "قرار عدم رغبة بيع كاراسكو هو قرار نهائي من اليوم الأول من إشعارها".

أبلغت إدارة نادي #الشباب نظيرتها في إدارة الاتحاد بعدم مخاطبة اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو وأن وهذا يعتبر مخالف للقوانين



وأن الضغط على اللاعب سيجعل الإدارة مضطرة لرفع قضية على الاتحاد تطالب بموجبها بمنع النادي من التسجيل لفترتين على الاقل



وأن قرار عدم رغبة البيع هو قرار نهائي… pic.twitter.com/nb9gZTRyH7 — عماد الصائغ (@emadalsaigh) August 31, 2024

نتائج فريق الشباب خلال الجولة الأولى والثانية من الدوري السعودي

خسر فريق الشباب، من الاتفاق، بنتيجة 0-1،على استاد الأمير خالد بن سلطان، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وكان كاراسكو حقق فوزًا هامًا لفريق الشباب،على نظيره الخليج، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ويحتل فريق الشباب، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 3 نقاط.

وجاء تشكيل الشباب أمام الخليج كالآتي:

حراسة المرمى: كيم كونج سو.

خط الدفاع: حسين الصبيانى، ويسلي هوديت، جوستافو كويلار، متعب الحربي.

خط الوسط: فهد المولد، ماجد كنبة، كريستان جوانكا، جاك بونافينتورا.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو، هارون كمارا.

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