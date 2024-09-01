القادسية السعودي يعلن التعاقد مع الإسباني أليخاندرو فيرجاس

أعلن نادي القادسية، اليوم الأحد، تعاقدها مع الإسباني أليخاندرو فيرجاس، قادمًا من ريال بيتيس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال منافسات الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للنادي القادسية، عبر منصة «إكس» موقع التواصل الإجتماعي: «أليخاندرو فيرجاس في كتيبة الفرسان حتى 2029».

"أليخاندرو ڤيرغاس" في كتيبة الفرسان

حتى 2029 ✍🏻❤️#القادسية | #أليخاندرو_قدساوي pic.twitter.com/rTEc2Jv2Qb — نادي القادسية للفئات السنية والألعاب المختلفة (@AlqadsiahSG) September 1, 2024



وشارك المدافع الإسباني، صاحب الـ 18 عامًا، مع منتخب بلاده تحت 16 عامًا، ويعد أحد الوجوه الشابة المميزة في الدوري الإسباني.

وعزز فريق القادسية، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، صفوفه بالعديد من الصفقات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التي كان أبرزها التعاقد مع الجابوني بيير أوباميانج، وناتشو فيرنانديز، قائد ريال مدريد السابق، إضافة إلى الحارس البلجيكي كوين كاستيلز.

نتائج فريق القادسية خلال الجولة الأولى والثانية من الدوري السعودي

حقق فريق القادسية، فوزًا كبيرًا على نظيره الفتح، بنتيجة 3-0، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

انتهت مباراة القادسية ضد الرائد في الجولة الثانية من الدوري السعودي بفوز القادسية، بهدف نظيف، على ملعب حديقة التحدي “ملعب الرائد في بريدة”.

ويحتل القادسية المركز الثاني، من جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الجديد.

ويأتي اللاعب جوليان كينونيس، مهاجم القادسية، في المركز الثامن من ترتيب هدافي الدوري السعودي.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

ألكسندر ميتروفيتش- الهلال - 4 أهداف. كريستيانو رونالدو- النصر- هدفين. أندرسون تاليسكا- النصر - هدفين. حسام عوار- الاتحاد - هدفين. موسى ديمبيلي- الاتفاق - هدفين. إبراهيم بايش- الرياض - هدفين. كريغ غودوين- الوحدة - هدفين. جوليان كينونيس- القادسية - هدفين. مراد محمد خضري- الوحدة - هدفين. روبرتو فيرمينو- الأهلي - هدف. أوديون إيغالو- الوحدة - هدف. حبيب ديالو- ضمك - هدف. فرنسوا كامانو- ضمك - هدف. كريم بنزيما- الاتحاد - هدف. مارسيلو بروزوفيتش- النصر - هدف.

إقرأ أيضًا:

النصر السعودي يكشف كواليس فشل صفقة الحربي في بيان رسمي

تحرك قانوني من الشباب وتحذير لنادي اتحاد جدة من التفاوض مع كاراسكو

العمري يقترب من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة

هيمنة الهلال مستمرة.. جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثانية