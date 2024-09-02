أسعار تذاكر مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

كشفت شركة تذكرتي المسؤولة عن عملية تنظيم الجماهير في الملاعب المصرية، عن أسعار تذاكر مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لمواجهة الرأس الأخضر، في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا لموسم 2024-2025.

ووقع منتخب مصر في مجموعة قوية بـ تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من، الرأس الأخضر، بوتسوانا، موريتانيا.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والرأس الأخضر المرتقبة، يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2024، في القاهرة.

وتنطلق صافرة مباراة مصر والرأس الأخضر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر.

حسام حسن - منتخب مصر

أسعار تذاكر مباراة مصر والرأس الأخضر

وجاءت أسعار تذاكر مباراة مصر والرأس الأخضر وفقاً لشركة تذكرتي كالآتي:

الدرجة الثالثة 75 جنيه.

الدرجة الثانية 100 جنيه.

الدرجة الأولى 150 جنيه.

الدرجة المميزة 300 جنيه

قائمة منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر

وجاءت قائمة مصر لمواجهة الرأس الأخضر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي).

الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

اقرأ أيضا:

بالأسماء.. مفاجآت نارية في قائمة منتخب مصر بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2024

إبراهيم حسن يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر.. ويحذر من موقعة كاب فيردي