بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

قاد الدولي المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد محمد صلاح، على رأس هجوم ليفربول، في مواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي بهذا الموسم 2024-2025.

واستضاف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، في قمة اليوم التي حسمها الريدز لصالحه بنتيجة 3-0.

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

افتتح لويس دياز أهداف ليفربول في مباراة مانشستر يونايتد اليوم، وذلك بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وضاعف دياز نتيجة الريدز بالهدف الثاني الذي سجله في الدقيقة 42، وذلك قبل أن يعزز محمد صلاح فوز فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 56.

ليفربول ومانشستر يونايتد

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ونجح فريق ليفربول في إنهاء هذه المباراة لصالحه، بثلاثة أهداف دون رد، ليحصل الريدز على ثلاث نقاط هامة في مشواره بالدوري الإنجليزي.

وحسب ذلك، يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025، برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند الثلاث نقاط، متواجداً بهم في المركز الرابع عشر.

وجاء تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد اليوم كالآتي:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أندري روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: ألكسيس ماك إليستير، رايان جرافينبيرش.

الوسط الهجومي: محمد صلاح، دومينيك سوبوسلاي، لويس دياز. الهجوم: ديوجو جوتا.

بدلاء ليفربول أمام مانشستر يونايتد

وضمت دكة بدلاء ليفربول اليوم أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، كل من ، كيليهر، جو جوميز، واتارو إندو، داروين نونيز، كودي جاكبو، هارفي إليوت، تسيميكاس، كوانساه، كونور برادلي.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول اليوم

بينما كان تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول اليوم مكون من:

حارس المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي، ليساندرو مارتينز،ماتيس دي ليخت، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو. الوسط الهجومي: برونو فيرنانديز، ماسون مونت، ماركوس راشفورد.

الهجوم: جوشوا زيركزي.

وجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد اليوم كل من: بايندير، هيتون، هاري ماجواير، جوني إيفانز، كريستيان إريكسن، كولير، أماد ديالو، ويتلي، أنتوني.

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