القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

يبحث عشاق كرة القدم عن القنوات التي ستقوم بنقل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024.

وستقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، على ملعب أولد ترافورد، على أن تنطلق صافرتها تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

ويستعرض الموجز جدول القنوات التي ستقوم بنقل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد..

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، هي شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، القطرية كونها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإنجليزي.

ومن القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد أيضاً كل من:

-Diema Sport 2 H

-Premier Sports 1 H

-beIN Sports HD 1 Englis

-Arena Sport 1 HD Croatia

-SuperSport Premier League

-Spiler 1 TV.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي ، فيرجيل فان دايك ، أندرو روبرتسون.

في خط الوسط: دومينيك سولانكي ، ريان جرافينبيرش ، أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: أونانا.

في خط الدفاع: دالوت - مارتينيز - ماجواير - مزراوي.

في خط الوسط: ماسون ماونت ، فيرنانديز - كاسميرو ، ماينو.

في خطالهجوم: راشفورد ، ديالو.

ليفربول

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول واليونايتد

1- مانشستر سيتي - 9 نقاط.

2- برايتون - 7 نقاط

3- أرسنال - 7 نقاط.

4- ليفربول - 6 نقاط .

5- برينتفورد - 6 نقاط .

6- أستون فيلا - 6 نقاط

7- بورنموث - 5 نقاط

8- نمونتجهام فورست - 5 نقاط.

9- توتنهام - 4 نقاط.

10- نيوكاسل يونايتد - 4 نقاط

11- فولهام - 3 نقاط.

12- تشيلسي - 3 نقاط

13- مانشستر يونايتد - 3 نقاط

14- وست هام - 3 نقاط.

15- ليستر سيتي - نقطة واحدة.

16- ساوثهامتون - نقطة.

17- وولفرهامبتون - نقطة.

18- كريستال بالاس - بدون نقاط .

19- إبسويتش تاون - بدون نقاط.

20- إيفرتون - بدون نقاط

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