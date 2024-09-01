siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

كورة وملاعب

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

ليفربول ضد مانشستر
ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يبحث عشاق كرة القدم عن القنوات التي ستقوم بنقل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024.

وستقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، على ملعب أولد ترافورد، على أن تنطلق صافرتها تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

ويستعرض الموجز جدول القنوات التي ستقوم بنقل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد..

لا يفوتك

سبب استبعاد تريزيجيه من قائمة طرابزون في الدوري التركي.. مستجدات عاجلة

ظهور محمد عبد المنعم الأول.. مباراة نيس ضد إنجيه في الدوري الفرنسي

 

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، هي شبكة قنوات “بي إن سبورتس”،  القطرية كونها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإنجليزي.

ومن القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد أيضاً كل من:

-Diema Sport 2 H

-Premier Sports 1 H

-beIN Sports HD 1 Englis

-Arena Sport 1 HD Croatia

-SuperSport Premier League

-Spiler 1 TV.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 

حارس المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد،  إبراهيما كوناتي ، فيرجيل فان دايك ، أندرو روبرتسون.

في خط الوسط: دومينيك سولانكي ، ريان جرافينبيرش ، أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 

حارس المرمى: أونانا.

في خط الدفاع: دالوت - مارتينيز - ماجواير - مزراوي.

في خط الوسط: ماسون ماونت ، فيرنانديز - كاسميرو ، ماينو.

في خطالهجوم: راشفورد ، ديالو.

ليفربول 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول واليونايتد

1- مانشستر سيتي - 9 نقاط.

2- برايتون - 7 نقاط

3- أرسنال - 7 نقاط.

4- ليفربول  - 6 نقاط .

5- برينتفورد - 6 نقاط .

 6- أستون فيلا - 6 نقاط

7- بورنموث - 5 نقاط

8- نمونتجهام فورست - 5 نقاط.

9- توتنهام - 4 نقاط.

10- نيوكاسل يونايتد - 4 نقاط 

11- فولهام - 3 نقاط.

12- تشيلسي - 3 نقاط 

13- مانشستر يونايتد - 3 نقاط 

14- وست هام - 3 نقاط. 

15- ليستر سيتي - نقطة واحدة.

16- ساوثهامتون - نقطة.

17- وولفرهامبتون - نقطة.

18- كريستال بالاس - بدون نقاط .

19- إبسويتش تاون - بدون نقاط.

 20- إيفرتون - بدون نقاط 

اقرأ أيضا:

مواعيد مباريات ريال مدريد وبرشلونة وليفربول في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا

مفاجأة لـ محمد صلاح.. التشكيل المثالي للجولة الثانية بـ الدوري الإنجليزي 2024

لا يفوتك

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

تاريخ مواجهات ليفربول ضد مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والملاعب العالمية
تم نسخ الرابط