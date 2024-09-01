ظهور محمد عبد المنعم الأول.. مباراة نيس ضد إنجيه في الدوري الفرنسي

يستعد محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف نيس الفرنسي، للظهور الأول رفقة فريقه الجديد مساء اليوم الأحد، بعد انتقاله إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نيس الفرنسي يعلن حصوله على خدمات محمد عبد المنعم

وأعلن نادي نيس الفرنسي المنافس في الدوري الفرنسي الممتاز، مساء الخميس الماضي، حصوله رسميًا على خدمات محمد عبد المنعم قادمًا من النادي الأهلي.

ويستعرض الموجز كافة تفاصيل مباراة نيس ضد إنجيه في الدوري الفرنسي الممتاز…

موعد مباراة نيس ضد إنجيه في ظهور محمد عبد المنعم الأول

ومن المقرر أن يلتقي نادي نيس المنتقل إلى صفوفه محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر، مع نظيره أنجيه مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الممتاز في موسمه الرياضي الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة نيس ومحمد عبدالمنعم اليوم ضد أنجيه في الدوري الفرنسي

ستنقل أحداث مباراة نادي نيس الذي يلعب له النجم المصري محمد عبد المنعم ضد فريق أنجيه في الدوري الفرنسي مساء اليوم الأحد عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD Xtra 1

Arena Sport 2 HD Serbia

Arena Sport 7 HD Croatia

Arena Sport 4 HD BiH

وسيقوم المعلق مضر اليوسف بالتعليق على مباراة أنجيه ضد نيس في الدوري الفرنسي.

محمد عبد المنعم - نادي نيس الفرنسي

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2024-2025

1- باريس سان جيرمان - 6 نقاط

2- ليل - 6 نقاط

3- موناكو - 6 نقاط

4- لنس - 6 نقاط

5- أولمبيك مارسيليا - 4 نقاط

6- ستراسبورج - 4 نقاط

7- نانت - 4 نقاط

8- رين - 3 نقاط

9- لوهافر - 3 نقاط

10- أوكسير - 3 نقاط

11- تولوز - 2 نقاط

12- نيس - نقطة وحيدة

13- ريمس - نقطة وحيدة

14- مونبلييه - نقطة وحيدة

15- إنجيه - بدون نقاط

16- سانت إتيان - بدون نقاط

17- أولمبيك ليون - بدون نقاط

18- ستاد بريست - بدون نقاط

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