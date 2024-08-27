الدوري الفرنسي.. مواعيد مباريات الجولة الثالثة وجدول ترتيب المسابقة والهدافين

يستعد الدوري الفرنسي لاستكمال منافساته في الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، من خلال الجولة الثالثة والتي ستنطلق مساء الجمعة المقبلة.

ويستعرض الموجز في السطور التالية ترتيبات الدوري الفرنسي قبل انطلاق الجولة الثالثة..

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2024-2025

1- باريس سان جيرمان - 6 نقاط

2- ليل - 6 نقاط

3- موناكو - 6 نقاط

4- لنس - 6 نقاط

5- أولمبيك مارسيليا - 4 نقاط

6- ستراسبورج - 4 نقاط

7- نانت - 4 نقاط

8- رين - 3 نقاط

9- لوهافر - 3 نقاط

10- أوكسير - 3 نقاط

11- تولوز - 2 نقاط

12- نيس - نقطة وحيدة

13- ريمس - نقطة وحيدة

14- مونبلييه - نقطة وحيدة

15- إنجيه - بدون نقاط

16- سانت إتيان - بدون نقاط

17- أولمبيك ليون - بدون نقاط

18- ستاد بريست - بدون نقاط

الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان

جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

1- برادلي باراكولا - باريس سان جيرمان - 3 أهداف

1- ماسود جرينوود - مارسيليا - 3 أهداف

2- لويس إنريكي - مارسيليا - هدفان

2- لي كانج إن - باريس سان جيرمان - هدفان

3- أليس بن صغير - موناكو - هدف

3- توماس منير - ليل - هدف

3- جوناثان ديفيد - ليل - هدف

3- جوناثان كلاوس - نيس - هدف

3- حبيب ديارا - ستراسبورج - هدف

3- كولو مواني - باريس سان جيرمان - هدف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي

الجمعة 30-8-2024

أولمبيك ليون ضد ستراسبورج - 9:45 مساء

السبت 31-8-2024

بريست ضد سانت إيتان - 6:00 مساء

مونبلييه ضد نانت - 8:00 مساء

تولوز ضد مارسيليا - 10:00 مساء

الأحد 1-9-2024

موناكو ضد لنس - 4:00 عصرًا

لوهافر ضد أوكسير - 6:00 مساء

ريمس ضد رين - 6:00 مساء

أنجيه ضد نيس - 6:00 مساء

ليل ضد باريس سان جيرمان - 9:45 مساء

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