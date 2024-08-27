الدوري الفرنسي.. مواعيد مباريات الجولة الثالثة وجدول ترتيب المسابقة والهدافين
يستعد الدوري الفرنسي لاستكمال منافساته في الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، من خلال الجولة الثالثة والتي ستنطلق مساء الجمعة المقبلة.
ويستعرض الموجز في السطور التالية ترتيبات الدوري الفرنسي قبل انطلاق الجولة الثالثة..
جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2024-2025
1- باريس سان جيرمان - 6 نقاط
2- ليل - 6 نقاط
3- موناكو - 6 نقاط
4- لنس - 6 نقاط
5- أولمبيك مارسيليا - 4 نقاط
6- ستراسبورج - 4 نقاط
7- نانت - 4 نقاط
8- رين - 3 نقاط
9- لوهافر - 3 نقاط
10- أوكسير - 3 نقاط
11- تولوز - 2 نقاط
12- نيس - نقطة وحيدة
13- ريمس - نقطة وحيدة
14- مونبلييه - نقطة وحيدة
15- إنجيه - بدون نقاط
16- سانت إتيان - بدون نقاط
17- أولمبيك ليون - بدون نقاط
18- ستاد بريست - بدون نقاط
جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي
1- برادلي باراكولا - باريس سان جيرمان - 3 أهداف
1- ماسود جرينوود - مارسيليا - 3 أهداف
2- لويس إنريكي - مارسيليا - هدفان
2- لي كانج إن - باريس سان جيرمان - هدفان
3- أليس بن صغير - موناكو - هدف
3- توماس منير - ليل - هدف
3- جوناثان ديفيد - ليل - هدف
3- جوناثان كلاوس - نيس - هدف
3- حبيب ديارا - ستراسبورج - هدف
3- كولو مواني - باريس سان جيرمان - هدف
مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي
الجمعة 30-8-2024
أولمبيك ليون ضد ستراسبورج - 9:45 مساء
السبت 31-8-2024
بريست ضد سانت إيتان - 6:00 مساء
مونبلييه ضد نانت - 8:00 مساء
تولوز ضد مارسيليا - 10:00 مساء
الأحد 1-9-2024
موناكو ضد لنس - 4:00 عصرًا
لوهافر ضد أوكسير - 6:00 مساء
ريمس ضد رين - 6:00 مساء
أنجيه ضد نيس - 6:00 مساء
ليل ضد باريس سان جيرمان - 9:45 مساء
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